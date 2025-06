iOS 26 : l'arrivée des arrière-plans personnalisés dans iMessage

Mark Gurman a révélé qu’Apple prévoit d’introduire une nouvelle fonctionnalité dans iOS 26 : la possibilité de personnaliser l’arrière-plan des conversations iMessage, une option déjà bien connue des utilisateurs de WhatsApp ou d'autres messageries concurrentes.

iOS 26 : Apple va permettre d’ajouter des arrière-plans personnalisés dans iMessage

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et réputé pour ses informations fiables sur Apple, vient de révéler une nouveauté intéressante attendue avec iOS 26 : la possibilité de personnaliser l’arrière-plan des conversations dans iMessage, à la manière de ce que propose déjà WhatsApp.

Jusqu’ici, iMessage restait très sobre sur le plan visuel, avec une interface uniforme pour toutes les discussions. Avec cette mise à jour, les utilisateurs d’iPhone pourront enfin changer le fond de leurs messages en choisissant des images ou des couleurs spécifiques, pour une conversation plus personnelle ou simplement plus esthétique.

Petite particularité : les fonds d’écran se synchroniseront entre les appareils des personnes concernées par la discussion. Concrètement, si vous changez l’arrière-plan d’un chat avec un ami, lui aussi verra le nouveau décor s’appliquer de son côté.

Une réponse directe à WhatsApp & co

Ce changement ne vient pas de nulle part. Il intervient alors que WhatsApp est désormais autorisé à être défini comme application d’appels et de messages par défaut sur iPhone — une ouverture imposée à Apple par la législation européenne sur les marchés numériques (DMA). Cela veut dire qu’un utilisateur pourrait choisir de ne plus utiliser iMessage du tout, et passer uniquement par WhatsApp.

Dans ce contexte, Apple n’a d’autre choix que d’étoffer l’expérience utilisateur sur iMessage pour rester compétitif. L’ajout de fonctionnalités déjà populaires ailleurs — comme les sondages (également prévus dans iOS 26) ou les arrière-plans personnalisables — montre qu’Apple prend enfin au sérieux la menace des applications tierces de messagerie.

Avec iOS 26, Apple modernise iMessage à petits pas, mais à un moment crucial. Dans une ère où la personnalisation et l’interopérabilité deviennent des standards, il était temps qu’Apple commence à combler son retard face à des concurrents comme WhatsApp ou Telegram.