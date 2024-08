macOS Sequoia ajoute des arrière-plans Apple Park pour FaceTime

Dans une phase de bêta depuis le mois de juin, le programme de bêta pour macOS Sequoia arrive bientôt à sa fin. Alors que la distribution pour tous les utilisateurs est proche, des développeurs ont fait une sacré découverte dans la dernière bêta de macOS Sequoia. Apple a mis en avant des arrière-plans de son Apple Park, son siège social en Californie à Cupertino. Que ce soit la structure magnifique du bâtiment où les espaces verts du siège, on retrouve des arrière-plans qui sont absolument sublimes pour vos visioconférences.

L’Apple Park en arrière plan

macOS Sequoia introduit neuf arrière-plans inédits pour les applications de visioconférence, selon une récente découverte. Ces arrière-plans, spécialement conçus pour capturer le charme et la modernité de l’Apple Park, offrent aux utilisateurs une variété de décors virtuels. Parmi ces options, on trouve des images de l’extérieur emblématique du campus, le studio de fitness, l’étang paisible, le jardin central, ainsi que les couloirs modernes du siège d’Apple. Chaque arrière-plan est soigneusement sélectionné pour apporter une touche d’élégance et de professionnalisme à vos appels vidéo.



La bonne nouvelle, c'est que ces nouveaux arrière-plans sont compatibles avec plusieurs des principales applications de visioconférence, vous pourrez les utiliser sur FaceTime, Zoom, Microsoft Teams et WebEx. Apple a veillé à rendre ces fonctionnalités facilement accessibles : un simple clic sur l’icône verte de la caméra dans la barre de menus de votre Mac vous permettra de sélectionner et d’appliquer ces décors virtuels, ainsi que d’autres effets vidéo.

En plus des nouveaux arrière-plans, macOS Sequoia introduit une fonctionnalité innovante de prévisualisation de votre écran. Cette option permet aux utilisateurs de voir ce qu’ils vont partager avant de le montrer aux autres participants d’une visioconférence. Que vous partagiez une fenêtre d’application spécifique ou l’intégralité de votre écran, cette prévisualisation vous aide à vous assurer que tout est en ordre avant de démarrer votre présentation, évitant ainsi les surprises désagréables.

Des fonctionnalités pensées pour s’exprimer et se présenter sous son meilleur jour

L’objectif principal de ces nouvelles fonctionnalités est clair : permettre aux utilisateurs de s’exprimer librement, de cacher les éléments indésirables en arrière-plan et de se présenter sous leur meilleur jour lors des appels vidéo. Avec macOS Sequoia, Apple répond aux attentes des utilisateurs qui recherchent non seulement des outils performants, mais aussi des moyens de personnaliser et de contrôler leur apparence et leur environnement dans un contexte numérique de plus en plus présent.



macOS Sequoia promet d’améliorer encore l’expérience utilisateur sur Mac, en apportant des solutions élégantes et pratiques pour une communication en ligne plus fluide et plus agréable. Que vous soyez en réunion professionnelle ou dans une discussion entre amis, les nouveaux arrière-plans Apple Park et la prévisualisation de l’écran vous permettront de faire forte impression à chaque appel.

