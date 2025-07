macOS Sequoia 15.6 est avec un correctif important

Au-delà d’iOS 18.6, Apple a déployé macOS Sequoia 15.6, désormais disponible au téléchargement après quatre versions bêta. Voici ce que cette mise à jour apporte à nos Mac.

macOS 15.6 corrige un problème critique d’Apple Configurator

Bien que macOS 15.6 n’introduise pas de nouvelles fonctionnalités majeures, elle inclut des patchs de sécurité essentiels, des améliorations de performance et un correctif important :

Finder et Apple Configurator échouaient à restaurer certains appareils depuis le mode DFU. (153476458)

Ce correctif garantit que les Macs exécutant des versions antérieures ne risquent plus de bloquer des appareils lors de la restauration en mode DFU, évitant ainsi un passage par un Apple Store ou un centre de support.

Il est possible que ce soit la dernière mise à jour de macOS 15.x avant le lancement de macOS Tahoe 26. L’année dernière, Apple a publié macOS 14.7 le même jour que macOS 15, donc une bêta de macOS 15.7 pourrait encore apparaître avant une sortie simultanée de macOS Tahoe et macOS 15.7.



Parallèlement à macOS 15.6, Apple a également publié les versions finales d’autres mises à jour logicielles comme iOS 18.6, tvOS 18.6, visionOS 2.6, watchOS 11.6 et HomePodOS 18.6.