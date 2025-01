Apple publie la version finale de macOS Sequoia 15.3

Apple a publié la version bêta finale, quelques jours après la version Release Candidate de macOS Sequoia 15.3. Comme pour iOS 18.3, la liste des nouveautés est maigre, mais intéressera ceux qui ont accès à Apple Intelligence. En France, il faudra patienter jusqu'à avril pour y avoir droit.

Installer la mise à jour sur Mac

Maintenant que macOS 15.3 est disponible en version finale, les clients peuvent foncer dans l'application "Réglages système" puis "Général" et "Mise à jour de logiciels". Pensez à sauvegarder vos données avant de procéder, sait-on jamais.



Il s’agit de l’une des plus petites mises à jour de macOS qui soit, mais elle apporte tout de même quelques améliorations intéressantes, notamment avec l’arrivée de Genmoji sur le Mac. Pour mémoire, Genmoji est une fonctionnalité d'Apple permettant de créer des emojis personnalisés via l'intelligence artificielle.

Les nouveautés de macOS 15.3

Voici les notes de version complètes d'Apple :

Cette mise à jour introduit Genmoji, optimisé par Apple Intelligence, et inclut également d'autres améliorations, des correctifs de bogues et des mises à jour de sécurité pour votre Mac.

Création de Genmoji dans Messages et d'autres applications

La calculatrice répète la dernière opération mathématique lorsque vous cliquez à nouveau sur le signe égal

Gérez facilement les paramètres des résumés de notifications depuis l'écran de verrouillage (Mac avec puce Apple)

Le style mis à jour pour les notifications résumées les distingue mieux des autres notifications en utilisant du texte en italique ainsi que le glyphe (Mac avec puce Apple)

Les résumés de notifications pour les applications Actualités et divertissement sont temporairement indisponibles, et les utilisateurs qui ont opté pour cette option les verront à nouveau lorsque la fonctionnalité sera disponible (Mac avec puce Apple)

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. C'est notamment le cas des fonctions d'IA.