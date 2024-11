Apple publie macOS Sequoia 15.1.1 pour les Mac

Outre iOS 18.1, Apple a déployé macOS Sequoia 15.1.1, une mise à jour mineure de son dernier système d'exploitation pour Mac. Cette version arrive trois semaines après le lancement de macOS Sequoia 15.1 qui avait introduit Apple Intelligence.

Une version pour la sécurité

es utilisateurs de Mac peuvent installer la mise à jour via la section Mise à jour logicielle dans les paramètres système.

Les notes de publication d'Apple soulignent que macOS Sequoia 15.1.1 se concentre sur la résolution d'importantes vulnérabilités de sécurité, ce qui en fait une mise à jour recommandée pour tous les utilisateurs.



Plus précisément, comme dans iOS 18.1.1 et iPadOS 18.1.1, macOS Sequoia 15.1.1 corrige deux vulnérabilités critiques dans JavaScriptCore et WebKit, susceptibles d’avoir été exploitées par des personnes malveillantes.

Ces failles permettent l'exécution de code arbitraire ou des attaques par script cross-sites via du contenu web dangereux. Bien que les Mac basés sur Intel semblent les plus touchés, d'autres appareils avec puce Apple Silicon pourraient également être vulnérables en raison des mêmes failles de sécurité.