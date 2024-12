Apple publie la version finale de macOS Sequoia 15.2

Apple a lancé la version finale de macOS Sequoia 15.2 auprès du grand public, après un mois et demi de bêta. Cette version apporte son lot de nouveautés, accompagnant notamment iOS 18.2 dans le déploiement des outils Apple Intelligence, basés sur l'IA. Encore une fois, les français devront patienter pour profiter ce pan complet.

Après une version 15.1 très intéressante, macOS Sequoia 15.2 introduit des fonctionnalités d'IA supplémentaires.

Les utilisateurs de Mac équipés de processeurs M1 ou ultérieurs peuvent bénéficier de :

Attention, le support Genmoji n'est pas inclus dans cette mise à jour macOS mais est disponible sur iOS 18.2 et iPadOS 18.2 pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad.

Améliorations supplémentaires :

Mises à jour de l'interface et de la stabilité :

Sur les Mac compatibles avec Sequoia, il suffit d'aller dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Avant cela, pensez à faire une sauvegarde via Time Machine et / ou à faire du nettoyage sur le disque afin de pouvoir télécharger les giga-octets nécessaires.

Cette mise à jour introduit de nouvelles fonctionnalités optimisées par Apple Intelligence, le système d'intelligence personnelle qui ouvre de nouvelles façons puissantes de communiquer, de travailler et de s'exprimer, tout en protégeant vos données avec une avancée extraordinaire en matière de confidentialité dans l'IA. Les nouvelles fonctionnalités incluent Image Playground qui vous permet de créer des images délicieuses et amusantes, la prise en charge de ChatGPT intégrée directement dans Siri et les outils d'écriture, et bien plus encore. Cette version inclut également des améliorations de Photos et Safari, ainsi que d'autres fonctionnalités, corrections de bugs et mises à jour de sécurité pour votre Mac.