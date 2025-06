macOS Tahoe 26 abandonne la connectique FireWire du premier iPod

Après plus de deux décennies de bons et loyaux services, le FireWire semble tirer sa révérence avec macOS Tahoe. Cette disparition marque la fin d'une époque pour les collectionneurs et nostalgiques de la première heure d'Apple.

La fin d'une connectique historique

macOS Tahoe, présenté lors de la WWDC 2025, abandonne purement et simplement la prise en charge du FireWire dans sa première version bêta. Cette technologie, développée par Apple en collaboration avec Sony et Panasonic, avait pourtant marqué les esprits lors de son introduction en 1999 sur les premiers Mac. Son débit de 400 Mbit/s représentait alors une véritable prouesse face à l'USB 1.1 de l'époque, limité à seulement 12 Mbit/s.

La disparition du FireWire impacte directement les deux premières générations d'iPod, sorties respectivement en 2001 et 2002. Ces modèles mythiques, qui ont révolutionné l'industrie musicale, ne peuvent désormais plus se synchroniser avec les Mac équipés de Tahoe. Seule la troisième génération, lancée en 2003 avec le connecteur 30 broches et la compatibilité USB, échappe à cette obsolescence.

Une évolution technologique inévitable

Cette suppression s'inscrit dans la logique d'évolution constante d'Apple. Le FireWire 800, pourtant deux fois plus rapide que son prédécesseur, n'avait déjà pas résisté à l'arrivée massive de l'USB 2.0 en 2003. Plus abordable et largement adopté par l'industrie, ce dernier avait rapidement relégué la technologie Apple au statut de niche.

Aujourd'hui, le Thunderbolt 5 des Mac M4 atteint des débits de 120 Gbit/s, soit 300 fois supérieurs au FireWire original. Cette progression spectaculaire illustre parfaitement la philosophie d'Apple : privilégier l'innovation future plutôt que maintenir artificiellement des technologies dépassées. C'est dommage, mais le premier iPod est définitivement d'un autre temps.