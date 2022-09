L'iPod Nano et l'iPod Shuffle seront obsolètes à la fin du mois, comme l'iPod Touch 5G

Apple va, une nouvelle fois, ajouter quelques clous au cercueil des iPod, dont le dernier iPod nano, le dernier iPod shuffle et l'iPod touch de cinquième génération, comme obsolètes à la fin du mois, marquant ainsi la fin des réparations de services matériels éligibles dans le monde entier.

Les iPod suivants ne seront plus réparables

Dans un mémo envoyé aux prestataires de services agréés obtenu par MacRumors, Apple indique que le modèle fin 2012 de l'iPod shuffle, ainsi que l'iPod nano de septième génération et le modèle iPod touch de cinquième génération, seront marqués comme obsolètes le 30 septembre. La variante 16 Go de l'iPod touch 5G est déjà marquée comme obsolète, et Apple devrait ajouter les options 32 Go et 64 Go à la liste plus tard ce mois-ci.

Apple a complète arrêté la commercialisation de l'iPod nano et l'iPod shuffle en 2017, tandis que l'iPod touch est resté disponible jusqu'au début de cette année. Apple a annoncé en mai l'abandon de l'iPod Touch, marquant la fin de l'ère iPod tout court.



Lorsque l'iPod touch a été abandonné, le chef du marketing d'Apple, Greg Joswiak, a déclaré que "l'esprit de l'iPod continuait de vivre" à travers les autres produits Apple, notamment l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch, l'Apple TV et le HomePod mini. La musique reste en effet un axe fort des appareils de la marque américaine, avec au coeur, le service Apple Music.