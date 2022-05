iPod Phone : le prototype qui voulait mélanger les deux produits

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Réagir



Lors d'une interview pour la promotion de son nouveau livre intitulé Build, Tony Fadell a fait une petite révélation sur un prototype assez atypique, étudié avant la sortie de l'iPhone il y a 15 ans maintenant. Attention, le retour dans le passé fait mal aux yeux.

Vous pensez qu'il aurait cartonné ?

Avant la sortie de l'iPhone en 2007, Apple a testé un nombre incalculable de prototypes pour savoir quel serait le meilleur format, le meilleur design... Inutile de vous faire un dessin, certains d'entre eux avaient un design bien différent de ce que nous connaissons de l'iPhone depuis sa sortie officielle.



Cependant, il y en avait un en particulier qui méritait le coup d'œil et c'est justement ce qu'a raconté Tony Fadell, responsable du développement de l'iPod chez Apple dans les années 2000, auprès du média TechCrunch.



À cette époque-là, Steve Jobs était convaincu qu'Apple devait lancer son propre smartphone. Toutefois, difficile d'imaginer sa conception en partant de rien. C'est alors que l'idée de créer un smartphone en reprenant les bases de l'iPod est arrivée sur les bureaux. En effet, l'iPod étant déjà bien implanté, il était plus facile de se servir de certains de ses atouts pour créer l'iPhone.

Oui, l'idée de base était de prendre le design initial de l'iPod et s'y implanter une base de smartphone à l'intérieur, mais ce prototype a pris le problème à l'envers. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, c'est la molette de l'iPod qui est venue s'incruster sous l'écran de "l'iPhone". Au dos, on retrouvait le pavé numérique, placé sous la caméra.



Fadell raconte que ce prototype n'a pas été conçu par Apple mais par un fabricant tiers qui s'imaginait sûrement toucher le succès du bout des doigts lorsqu'il a proposé ce prototype. À noter qu'un système astucieux de pivotement de la partie basse (celle en noir) permettait de faire passer le pavé numérique à l'avant en quelques secondes.



Si actuellement l'objet peut vous paraître ridicule, il respectait bien la demande de Steve Jobs, à savoir modifier l'iPod pour en faire un iPhone, d'où le nom d'iPod Phone en interne, et non de créer un tout nouveau produit.

Jobs] avait des vues très claires sur les choses — jusqu'à ce qu'elles ne soient plus claires », dit-il. « Ou il est devenu très clair qu'ils ne fonctionneraient pas.



Il nous a poussés très fort à faire fonctionner le téléphone iPod Plus. Nous avons travaillé des semaines et des semaines pour comprendre comment effectuer une saisie avec la molette cliquable.



Nous n'avons pas pu l'obtenir, et après que toute l'équipe ait été convaincue que nous ne pouvions pas le faire, il a dit : « Continuez d'essayer ! À un moment donné, nous avons tous dit: "Non, ça ne marchera pas

Si Fadell admet que c'était une bonne idée de départ, il reconnaît que celle d'avoir une molette sur l'iPhone ne serait en réalité pas très pratique au quotidien pour les utilisateurs. C'est pour cette raison que l'iPhone premier du nom a fini par débarquer avec un écran dominant la face avant et un petit bouton situé en dessous pour "naviguer" à l'intérieur.