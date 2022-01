Apple ajoute le MacBook Pro 2012 avec lecteur CD à ses produits vintages

Saviez-vous que le dernier MacBook avec lecteur CD intégré date de 2012 ? Et bien Apple s’apprête à ajouter le MacBook Pro 13 pouces de mi-2012 à sa liste de produits vintage le 31 janvier, selon un mémo interne obtenu par nos confrères de MacRumors.

Adieu lecteur CD sur Mac

Lancé en juin 2012, ce modèle de MacBook Pro 13 pouces a donc été le dernier Mac avec un lecteur de CD/DVD intégré vendu par Apple. Rapidement remplacé par les modèles Retina sans lecteur, Il est resté en vente jusqu'en octobre 2016 en tant qu'option « bas de gamme ».

Apple considère qu'un appareil est vintage dès lors que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la fin de sa commercialisation. Si cela signifie la fin des réparations et du support en général de la part d’Apple et des centres agréés, les Apple Stores et les fournisseurs de services accrédités proposent désormais des réparations pour les produits vintage pendant sept ans, sous réserve de la disponibilité des pièces.



Du côté logiciel, Apple a abandonné la prise en charge du MacBook Pro 13 pouces 2012 avec lecteur CD/DVD lors du passage à macOS 11 Big Sur en 2020. Il était donc logique d’arrêter tout support matériel en parallèle.



Qui a possédé un MacBook avec lecteur intégré parmi vous ? La marque californienne était la première à proposer un modèle sans lecteur, misant tout sur le sans fil à la demande de Steve Jobs.