Apple ajoute l'iPhone 6s et le Mac mini 2018 à sa liste de produits vintage

Apple vient de mettre à jour sa liste de produits vintage en y ajoutant l'iPhone 6s et le Mac mini 2018, marquant ainsi une étape importante dans le cycle de vie de ces appareils. Cette nouvelle classification signifie que ces produits bénéficieront désormais d'un service et de réparations plus limités.

Un statut qui change les conditions de réparation

Le statut "vintage" s'applique aux produits qui ne sont plus distribués à la vente depuis plus de 5 ans mais moins de 7 ans. Pour ces appareils, les Apple Store et les centres de service agréés Apple peuvent encore proposer des réparations, mais uniquement si les pièces nécessaires sont disponibles. Après 7 ans, les produits sont considérés comme "obsolètes" et Apple ne garantit plus aucune réparation ni fourniture de pièces détachées.

L'iPhone 6s, bien qu'initialement lancé en 2015, a continué d'être commercialisé comme appareil d'entrée de gamme jusqu'en 2018, ce qui explique pourquoi il rejoint seulement maintenant la liste des produits vintage. Cet iPhone était équipé de la puce A9 d'Apple et d'un châssis en aluminium renforcé pour corriger le défaut de conception "bendgate" de l'iPhone 6. Il s'agissait également du premier iPhone doté de la technologie 3D Touch et du dernier iPhone haut de gamme à disposer d'une prise jack pour casque.

La fin d'une ère pour le Mac mini Intel

L'ajout du Mac mini 2018 à cette liste marque un tournant symbolique puisqu'il s'agissait du dernier Mac mini équipé d'une puce Intel avant la transition vers les puces Apple Silicon. Ce modèle était doté du chipset "Coffee Lake" d'Intel avec des options à 4 et 6 cœurs, ainsi que du processeur graphique Intel UHD Graphics 630.

Avec cette mise à jour, tous les Mac mini équipés de processeurs Intel sont désormais classés comme "vintage" ou "obsolètes". Les modèles 2018 et 2014 sont considérés comme vintage, tandis que tous les modèles plus anciens sont désormais obsolètes.