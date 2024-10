L'iPhone 6 Plus devient "obsolète", l'iPad mini 4 "vintage" pour Apple

La technologie avance à très grande vitesse et même si Apple fait son maximum pour éviter de mettre "sur la touche" d'anciens appareils trop tôt, la firme de Cupertino n'a pas d'autres choix que d'évoluer et de rendre ses vieux appareils obsolètes. En ce 1er avril, la firme de Cupertino a ajouté l'iPhone 6 Plus à la liste de ses produits qui ne sont définitivement plus pris en charge par son SAV dans le monde entier. Même s'il en reste peu en circulation, c'est la fin de toute prestation technique pour cet appareil.

L'iPhone 6 Plus est désormais obsolète

Apple a ajouté depuis quelques heures l'iPhone 6 Plus à sa liste de produits classés comme obsolètes. Lancé pour la première fois en septembre 2014, cet iPhone a marqué les esprits par sa taille et ses fonctionnalités avancées pour l’époque. Après deux ans de succès commercial, sa vente a été arrêtée en septembre 2016. Selon la politique d’Apple, un produit est considéré comme “vintage” cinq ans après la fin de sa commercialisation. Sept ans après sa sortie (minimum), il passe au statut “obsolète”, ce changement de statut pour l’iPhone 6 Plus montre à quel point l’évolution peut être rapide et le cycle de vie des appareils mobiles peut être court.

Chez Apple (comme chez tous les concurrents) quand un produit passe au statut "obsolète", il n'est plus pris en charge par le service technique d'Apple. Que vous passiez par un Apple Store, le site web d'Apple ou encore l'assistance technique par téléphone, toute prestation technique sur cet iPhone sera systématiquement refusée. Cette stratégie n'est pas là pour embêter les clients, mais plutôt pour permettre à l'assistance technique de ne pas prendre en charge trop d'appareils, ce qui nécessite à chaque fois de gros volumes commande de pièces et des formations pour les nouveaux salariés.



Si vous possédez un iPhone 6 Plus et que vous avez besoin d'une réparation, il faudra vous rapprocher d'un réparateur tiers, toutefois, ce qui sera difficile, ce sera de trouver un réparateur qui possède les composants de remplacements compatibles avec l'iPhone 6 Plus. Officiellement, l'iPhone 6 et iPhone 6 Plus ne sont plus mis à jour depuis le cycle iOS 13, les deux iPhone sont sortis de la liste des appareils compatibles aux dernières mises à jour depuis ce cycle.

Et l'iPad mini 4

Autre appareil Apple qui s'ajoute aujourd'hui à cette liste de produits obsolète, c'est l'iPad mini 4, la petite tablette qui a séduit énormément de consommateurs à travers le monde passe au statut "vintage". Ce nouveau statut signifie qu'elle n'est plus du tout produite et distribuée aux revendeurs. Si vous trouvez toujours des iPad mini 4 dans les magasins ou sur internet dans les prochaines semaines, vous pourrez vous dire que ce sont les dernières unités en stock.



