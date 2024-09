Apple déclare l'iPhone 5s comme obsolète, l'iPod Touch 6 et l'iMac 2015 sont "vintage"

Apple a apporté plusieurs changements à sa liste de produits vintage et obsolètes, dont un concernant l'iPhone 5s. Le premier téléphone Apple équipé d'une puce 64-bits et de Touch ID est désormais obsolète. De leur côté, l'iPod touch de sixième génération et l'iMac 21,5 pouces de 2015 sont déclarés comme "vintage".

C'est la fin pour l’iPhone 5S

Apple considère officiellement l'iPhone 5s comme un produit « obsolète » dans le monde entier, ce qui signifie que les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés ne proposent plus de réparations ou d'autres services matériels pour ce modèle iconique. Pour mémoire, l'entreprise américaine considère un produit comme « obsolète » lorsque sept ans se sont écoulés depuis la fin de sa commercialisation.

Ceux qui nous suivent depuis longtemps ont découvert l'iPhone 5s sur iPhoneSoft en septembre 2013, dont la principale nouveauté était le capteur d'empreintes digitales Touch ID intégré au bouton Home. L'autre évolution majeure était sous le capot, avec la première puce iPhone d'Apple dotée d'une architecture 64 bits, la puce A7. Il était à l'époque vendu 699 euros... un prix qui laisse rêveur.

Le début de la fin pour l'iPod Touch 6 et l'iMac 2015

Deuxièmement, l'iPod touch de sixième génération et l'édition de fin 2015 de l'iMac 21,5 pouces avec écran Retina 4K sont désormais classés comme des produits « vintage ». Ce terme désigne les appareils qui ont cessé d'être vendus par la firme depuis plus de cinq ans. Une étape avant le passage à "obsolète", dans deux ans donc.



Les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés Apple peuvent continuer à proposer des réparations pour les produits vintage pendant encore deux ans, mais uniquement si les pièces nécessaires restent disponibles.



L'iPod touch de sixième génération a été commercialisé en 2015, et il s'agissait de l'avant-dernier modèle de l'appareil. Apple a abandonné la gamme iPod touch en 2022.