iPhone 6, iPod nano et iPod shuffle définitivement obsolètes

Nous sommes en octobre 2024, il est temps pour Apple d'ajouter à sa liste des produits obsolètes et vintage les appareils retirés de la vente depuis exactement 7 (obsolète) et 5 ans (vintage). Pour septembre 2024, on retrouve deux iPod, un iPhone, un iPad et un MacBook.

Une liste qui s'allonge d'année en année

C'est la fin d'une ère, celle de l'iPod. Apple a ajouté l'iPod nano de 7ᵉ génération et l'iPod shuffle de 4ᵉ génération à sa liste des appareils obsolètes. Les derniers en vie. Une liste dans laquelle on retrouve tous les produits Apple sept ans après la fin de leur commercialisation.

Sortis il y a neuf ans, en 2015, ces deux iPod ont été retirés du marché en 2017, il y a donc sept ans maintenant. Qui dit obsolète dit également interdit d'Apple Store. En effet, être sur cette liste signifie ne plus être éligible à la réparation en boutique et même en centre de service agréé Apple.



Par ailleurs, on retrouve le mythique iPhone 6 qui rejoint le cimetière, pardon la liste. Sorti en 2014, il a bien mérité de prendre sa retraite. Enfin, l'iPad de 6ᵉ génération (2018) et le MacBook 12 pouces (2015) intègrent la liste des appareils vintage. C'est l'étape juste avant d'être obsolète chez Apple et qui accueille les produits que la marque ne vend plus depuis cinq ans.