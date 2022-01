Une employée d'une école aux États-Unis a volé 1 million de dollars d'iPod en 5 ans

Vous pensiez que l'iPhone était le seul produit Apple qui faisait un objet de convoitise auprès des voleurs ? Visiblement, ce n'est pas le cas. Une histoire impressionnante nous vient des États-Unis où une femme a été condamnée après avoir été en plein cœur d'une affaire sordide de vol d'iPod destiné pour des enfants.

Trois personnes condamnées à la prison

Ce n'est pas la première fois et probablement pas la dernière qu'une histoire comme celle-ci fait le buzz sur internet. Dans le passé, de nombreuses personnes travaillant dans des groupes scolaires et ayant la responsabilité d'acheter et de distribuer des produits informatiques (ordinateurs, tablettes...) ont fait l'objet de poursuite judiciaire après un détournement de stock.

C'est le cas de Kristy Stock, cette ancienne employée d'une école au Nouveau-Mexique a réussi à voler plus de 3 000 iPod entre les années 2013 et 2018.

Souhaitant arrondir ses fins de mois, cette femme s'était associée à deux autres individus pour organiser une revente massive des iPod qu'elle achetait au nom de l'école avec l'argent de la subvention fédérale.



Le problème, c'est que Kristy Stock a été trop gourmande... Si elle avait acheté seulement 100-200 iPod, peut-être que cela ne se serait jamais vu, mais avec plusieurs milliers d'iPod qui ont été commandés, ça devait bien se voir un jour ou l'autre.

Sans surprise, dès que son employeur a constaté que l'argent dépensé avait été détourné, Stock a été convoqué et a rapidement avoué avoir organisé ce business très lucratif. Le directeur de l'établissement scolaire a déposé une plainte et la salariée a été poursuivie en justice.



Après plusieurs mois de procès, le ministère de la Justice aux États-Unis a annoncé hier soir dans un communiqué de presse avoir condamné Kristy Stock à une peine de 18 mois dans une prison fédérale suivie de 3 ans de mise en liberté surveillée.

Deux autres personnes qui s'occupaient du transport et de la revente ont elles aussi été sanctionnées, l'une à 66 mois de prison et la seconde à 1 an. Comme l'a déclaré la juge pendant le procès, si Stock savait ce qu'elle faisait, ses deux complices avaient aussi connaissance de la provenance des iPod.



Dans la dernière audience, l'ancienne employée du groupe scolaire a admis qu'elle passait de grosses commandes sur l'Apple Store en ligne, 2 à 3 fois par an. Les envois contenaient à chaque fois environ 100 à 250 iPod, soit un total de 800 000 dollars sur 5 ans.

Stock faisait attention de prendre différentes couleurs et capacités de stockage pour apporter du choix aux consommateurs au moment de la revente sur eBay.

Du côté d'Apple, ces commandes n'ont interpellé personne puisque le géant californien reçoit énormément de commandes chaque année des établissements scolaires aux États-Unis. Pour faire simple, les achats de Stock se sont noyés dans la masse...