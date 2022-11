Un employé d'Apple a volé 17 millions de dollars à l'entreprise en 7 ans

Selon les procureurs fédéraux américains, un ancien employé d'Apple a plaidé coupable d'avoir volé l'entreprise pour un montant de 17 millions de dollars. La fraude consistait à "recevoir des pots-de-vin, gonfler des factures, voler des pièces et faire payer à Apple des articles et des services qui n'ont jamais été reçus", selon le bureau du procureur fédéral du district nord de la Californie.

Un acheteur pour la chaîne d'approvisionnement d'Apple s'est fait prendre

L'accusé, Dhirendra Prasad, a travaillé en tant qu'acheteur pour la chaîne d'approvisionnement Global Service d'Apple entre 2008 et 2018. Il a commencé à frauder l'entreprise au début de 2011, ce qui s'est poursuivi jusqu'en 2018.



Parmi les co-conspirateurs dans les systèmes de fraude figurent deux vendeurs propriétaires, Robert Gary Hansen et Don M. Baker, qui résident dans le district central de Californie. Tous deux avaient déjà admis leur participation aux stratagèmes dans des affaires pénales fédérales distinctes.

Selon le gouvernement, Prasad, Hansen et Baker s'arrangeaient pour qu'Apple émette des bons de commande pour des composants qu'elle possédait déjà. Ce faisant, la société finissait par payer les factures frauduleuses que les les trois se partageaient. Pas de quoi entamer les résultats financiers exceptionnels d'Apple, mais suffisamment important pour avoir déclenché des alertes en interne.



Outre les manœuvres illicites, Prasad a admis s'être livré à une fraude fiscale en faisant passer des paiements illégaux de Hansen aux créanciers de Prasad. Ces stratagèmes ont entraîné une perte pour l'IRS (Internal Revenue Service) de plus de 1,8 million de dollars.



Prasad a déjà renoncé à près de 5 millions de dollars d'actifs au gouvernement américain. Il s'agit notamment de plusieurs biens immobiliers et de comptes financiers qui contenaient des fonds liés aux crimes. Prasad a accepté de céder tous les actifs sur le sol américain en plaidant coupable.



Au total, Prasad a plaidé coupable d'un chef d'accusation de conspiration en vue de commettre une fraude télégraphique et postale, qui est passible d'une peine maximale de 20 ans ; de deux chefs d'accusation de conspiration en vue de blanchiment d'argent, qui est passible d'une autre peine maximale de 20 ans ; d'un autre chef d'accusation de conspiration en vue de frauder les États-Unis, qui est passible d'une peine maximale de 5 ans ; et enfin, d'un chef d'accusation de fraude fiscale, qui est passible d'une peine maximale de 5 ans.



L'audience de détermination de la peine de Prasad est prévue pour le 14 mars 2023, sous la présidence du juge de district américain Beth L. Freeman. D'ici là, il reste en liberté. La sentence tiendra compte des lignes directrices américaines en matière de condamnation.