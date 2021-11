Apple doit verser 30 millions de dollars à des employés de ses magasins

Apple doit payer 300 millions de dollars de dommages et intérêts à Optis Wireless Technology pour avoir enfreint plusieurs brevets liés à la technologie 4G LTE, a statué un jury texan aux...

Suite au procès entre Apple et Epic Games, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a ordonné à Epic de verser 6 millions de dollars d'intérêts à son adversaire. Si la somme n'est pas très importante...

Pour apporter du poids à une plainte contre une entreprise de la taille d'Apple, il existe le recours collectif qui consiste à regrouper plusieurs clients confrontés au même problème et qui...

Apple a proposé de payer 29,9 millions de dollars aux employés qui ont affirmé avoir été soumis à des fouilles de routine de leurs sacs en dehors des heures de travail, dans une proposition de règlement déposée vendredi devant un tribunal fédéral. "Il s'agit d'un règlement significatif, non réversible, conclu après près de huit ans de litige âprement disputé", a écrit Lee Shalov, le plaignant de l'avocat, dans la proposition de règlement.

La cause ? Ces derniers n'ont pas été payés pour le temps consacré lors des contrôles de sécurité des sacs, chose qui se faisait en dehors des heures de travail.

Voilà une affaire qui vient d'être bouclée après plus de 8 ans de lutte, et le résultat n'est pas en faveur d'Apple : la firme de Cupertino est condamnée à verser 30 millions de dollars aux employés du commerce de détail.

