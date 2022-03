Cet employé aurait détourné 10 millions de dollars chez Apple en 10 ans

Il y a 3 heures

Actualité Apple

Alban Martin

Réagir



C'est ce qu'on appelle un gros poisson. Un ancien employé d'Apple aurait réussi à dérober plus de 10 millions de dollars pendant la décennie qu'il a passée en tant qu'acheteur de la chaîne d'approvisionnement au sein de l'entreprise.



Dhirendra Prasad, qui a travaillé pendant 10 ans dans la division "Global Service Supply Chain" d'Apple, fait face à cinq accusations fédérales lors de son inculpation devant les tribunaux américains.

Une affaire de fraude massive au sein d'Apple

Voici ce que rapporte la filiale locale de CBS à San Francisco :

Un ancien employé d'Apple fait face à des accusations fédérales après avoir prétendument escroqué le géant de la technologie de millions de dollars sur plusieurs années [...].



Les procureurs ont déclaré que Prasad se serait livré à "de multiples stratagèmes différents pour escroquer Apple", notamment en acceptant des pots-de-vin, en volant des pièces détachées et en faisant payer à Apple des articles et des services qu'elle n'a jamais reçus. Les pertes pour Apple s'élevaient à plus de 10 millions de dollars, selon un document judiciaire [...].

Prasad est accusé d'avoir conspiré avec deux vendeurs qui faisaient des affaires avec Apple pour commettre des fraudes et blanchir de l'argent. Les co-conspirateurs présumés, identifiés comme Robert Gary Hansen et Don M. Baker, ont été inculpés dans des affaires fédérales distinctes.



Il semble qu'Apple puisse récupérer environ la moitié de l'argent perdu. En plus des accusations criminelles, le gouvernement vient de demander la saisie de quelque 5 millions de dollars en biens et en espèces auprès de Prassad - qui est également accusé de conspiration en vue de frauder le gouvernement américain en ce qui concerne des revenus non déclarés.

Apple Supply Chain © Apple

Un cas de fraude de grande ampleur mais qui est loin d'être anecdotique. En effet, les employés malveillants représentent une partie importante de l'économie américaine comme en attestent ces chiffres édifiants :