Les employés d'Apple ont fait don de 725 millions de dollars en une décennie

Il y a 41 min

Actualité Apple

Alexandre Godard

Réagir



Apple donne des millions de dollars chaque année au nom de la société mais il est également important de rappeler que les employés de la firme sont eux aussi très impliqués. C'est pourquoi Apple vient de publier un communiqué sur le sujet et nous apprend que sur ces dernières années, les employés ont fait don de millions de dollars.

Apple Employee Giving : un programme caritatif

Depuis des années, Apple fait des dons à travers le monde pour plusieurs causes mais les employés participent également. C'est pourquoi le géant américain a souhaité leur rendre hommage via un communiqué officiel.

À travers les paragraphes, on apprend qu'en une décennie, les employés d'Apple ont fait don de pas moins de 725 millions de dollars. Un chiffre colossal qui n'a cessé de grimper durant les dix dernières années. Au total, ce ne sont pas moins de 39 000 organisations dans le monde qui ont obtenues de l'argent via ce programme.



Apple note d'ailleurs que rien qu'en 2021, 120 millions de dollars ont été envoyés à plusieurs organisations du monde entier. Toujours au niveau des chiffres, on constate que 68 000 employés sont concernés par ces dons et qu'ils ont tous ensemble accumulés près de 2 millions d'heures de bénévolat.

En plus des contributions versées dans le cadre du programme Employee Giving, l'équipe d'investissement communautaire d'Apple donne chaque année des millions de dollars à des organisations à but non lucratif du monde entier, notamment World Central Kitchen, The King Center et China Foundation for Poverty Alleviation.

La pomme en profite également pour faire un petit récapitulatif de tous les secteurs dans lesquels elle vient en aide. Une sorte de communiqué positif en cette fin d'année qui comprend également des témoignages et images de celles et ceux liés de près ou de loin à ce mouvement. Le dernier don en date annoncé par Tim Cook sera pour ceux touchés en fin de semaine dernière par les tornades meurtrières aux USA.