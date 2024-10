Apple est accusé d’avoir fait signer des contrats illégaux à ses employés aux US

Après le scandale affirmant qu’Apple étouffe volontairement les mouvements syndicaux dans les Apple Store américains, une nouvelle affaire touche la firme de Cupertino. L’entreprise est accusée d’avoir fait signer des contrats illégaux à ses employés aux États-Unis !

Une affaire particulièrement grave

Apple fait face à des accusations sérieuses concernant ses pratiques d’embauche aux États-Unis. Le National Labor Relations Board (NLRB), l’agence fédérale en charge des relations de travail, a déposé une plainte contre l’entreprise cette semaine, l’accusant d’avoir imposé à ses employés des contrats de travail jugés illégaux. Ces contrats, signés lors de l’embauche, seraient excessivement restrictifs et incluraient des clauses qui enfreindraient les droits fondamentaux des salariés. Le NLRB rappelle qu’Apple ne peut pas établir ses propres règles, l’entreprise se doit de respecter les lois, même si la « culture du secret » est importante en interne.



Selon la plainte, Apple aurait contraint ses employés à signer des accords de confidentialité, de non-divulgation et de non-concurrence jugés trop sévères. Ces accords sont considérés comme limitant les droits des travailleurs prévus par la législation fédérale du travail, notamment leur droit à s’exprimer librement sur leurs conditions de travail ou à se défendre collectivement.

Le NLRB reproche également à Apple d’avoir appliqué de manière excessive des politiques internes, notamment celles concernant les réseaux sociaux, pour faire taire ses employés. Cette action aurait empêché les salariés de s’exprimer sur les mauvaises conditions de travail ou de signaler des comportements inappropriés sans craindre des représailles.

Une procédure engagée

La procédure engagée par le NLRB fait suite à des accusations datant de septembre 2021. À cette époque, Ashley Gjovik, une ancienne cadre d’Apple, avait soulevé des préoccupations concernant le harcèlement, l’intimidation et le sexisme au sein de l’entreprise. Elle affirme avoir été licenciée en représailles pour avoir exprimé ses inquiétudes à des personnes hors Apple. Cet incident a déclenché une vague d’enquêtes sur les pratiques d’Apple en matière de gestion des ressources humaines.



Le NLRB demande maintenant à Apple de revoir ses pratiques et de supprimer les règles jugées illégales. Il exige également que la société informe clairement ses employés de leurs droits légaux à travers des communications internes ou des réunions. Cette démarche vise à restaurer la confiance des salariés et à garantir le respect de leurs droits fondamentaux.

Un différend à résoudre devant les tribunaux

Malgré ces accusations, Apple ne semble pas vouloir opter pour un compromis. La firme de Cupertino se prépare à présenter ses arguments lors d’une audience prévue en janvier 2025, l’entreprise affirme que ses contrats de travail (passés en revue par des avocats spécialisés) sont conformes à la loi américaine. Selon Apple, ces contrats ne violent en aucun cas les droits des salariés.



