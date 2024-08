Le Conseil du Travail des États-Unis accuse Apple d’avoir interrogé illégalement ses salariés

Depuis quelques années, les Apple Store aux États-Unis connaissent une montée spectaculaire de la syndicalisation des employés. Si Apple n’a pas le droit de bloquer un salarié qui souhaite rejoindre un groupe syndical, l’entreprise aurait des petites combines pour décourager les salariés d’aller plus loin dans leur démarche. Le Conseil du Travail des États-Unis vient d’accuser Apple d’avoir réalisé des interrogatoires illégaux sur ses employés dans les Apple Store new-yorkais.

La situation se complique avec cette nouvelle affaire

Le Conseil du Travail des États-Unis a appris qu'Apple avait mené des interrogatoires non autorisés à l'encontre de ses employés dans son magasin situé au Apple World Trade Center à New York en 2022. Selon les informations rapportées par Bloomberg, ces actions ont été confirmées comme illégales par un juge de droit administratif en 2023.



Les infractions comprenaient des interrogations sur les activités syndicales des employés ainsi que des restrictions sur la distribution de tracts syndicaux, des pratiques clairement interdites par la loi. Ces actions d'Apple sont considérées comme particulièrement graves, car elles pourraient constituer une tentative d'intimidation et de surveillance des employés syndicaux, entraînant potentiellement la création d'une "blacklist" pour identifier ceux qui défendent activement leurs droits au travail.

Apple World Trade Center

La réaction d'Apple à ces accusations a été de préparer un appel pour éviter une potentielle condamnation par la justice. Face à la montée des groupes syndicaux dans ses boutiques américaines, Apple préfère ne pas s’exprimer dans la presse à ce sujet, c’est en interne un sujet « tabou » qui inquiète.



Les décisions du Conseil du Travail des États-Unis peuvent être contestées devant les tribunaux fédéraux, ce qui offre à l'entreprise un espoir pour défendre ses pratiques tout en confrontant les critiques sur sa gestion des droits des travailleurs.



Ce conflit montre une fois de plus le fossé entre les géants comme Apple et leurs employés sur des questions de droits du travail, un sujet qui restera probablement au centre des préoccupations alors que de plus en plus de travailleurs cherchent à se syndiquer pour mieux défendre leurs intérêts.