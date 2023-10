Deux frères aux États-Unis condamnés pour avoir escroqué Apple avec de la contrefaçon

Les produits Apple contrefaits circulent partout dans le monde, si les consommateurs peuvent facilement se faire avoir sur le marché de l'occasion, c'est un peu plus rare quand c'est... Apple qui n'arrive pas à reconnaître un faux et vrai produit dans ses boutiques. Deux frères de San Diego ont été condamnés par la justice américaine après avoir escroqué Apple pendant plusieurs années !

Une arnaque de grande ampleur

Dans un récent verdict judiciaire, deux frères, Zhimin et Zhiting Liao, ont été condamnés à 41 mois de prison fédérale aux États-Unis pour avoir orchestré une vaste fraude à l'encontre d'Apple. Leur stratagème impliquait l'acquisition de plus de 10 000 appareils contrefaits depuis la Chine, dans le but de les échanger contre des iPhone et iPad authentiques dans divers Apple Stores aux États-Unis et au Canada.



La fraude a été menée avec une précision remarquable, les appareils contrefaits étaient équipés de numéros de série authentiques, rendant difficile leur distinction des produits originaux. Cependant, l'opération frauduleuse, qui a duré huit ans, a finalement été démantelée en 2019, mettant fin à une arnaque qui a coûté à Apple une perte estimée à 6,1 millions de dollars.

Après leur arrestation, les frères Liao ont consenti à restituer plus de 200 iPhone, leur domicile situé à San Francisco et un montant légèrement supérieur à 250 000 dollars à Apple. Outre ces deux frères, un jugement pour une troisième personne, Zhiwei Liao, est prévu plus tard en octobre. Les épouses des frères ont également été condamnées à trois ans de probation.



L'affaire ne se limite pas à la famille Liao. Huit autres collaborateurs ont plaidé coupables et attendent leur sentence. Trois autres membres du groupe, identifiés comme Xiamon Zhong, Charley Hsu et Hyo Weon Yang, ont été capturés après l'arrestation initiale. Les individus impliqués dans cette escroquerie viennent de divers horizons, certains étant des citoyens américains naturalisés en provenance de Chine, du Vietnam, de Corée et de Russie.



La découverte de cette opération frauduleuse a été rendue possible grâce à une collaboration étroite entre plusieurs agences, notamment le Federal Bureau of Investigation (FBI), la Sécurité intérieure, la police de San Diego, et les douanes et la protection des frontières des États-Unis. La complexité et l'ingéniosité de cette fraude illustrent les défis considérables que rencontrent les acteurs du secteur technologique dans leur combat contre la contrefaçon et la fraude.



Source