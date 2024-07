Le Congo accuse Apple d'exploiter illégalement des minerais pour ses produits

La République démocratique du Congo, RDC, accuse Apple d'utiliser des minerais exploités illégalement dans les régions de l'Est, impliquant la violence, le travail des enfants et d'autres violations des droits de l'homme. Voilà qui jette le trouble sur les récentes déclarations de la firme américaine.

Une nouvelle affaire pour Apple ?

Effectivement, l'accusation du pays situé sous la Centrafrique met à mal le rapport sur les minerais tout juste publié par Apple, qui affirme n'avoir trouvé aucun lien entre ses fonderies et raffineurs partenaires et les groupes armés de la RDC, au 31 décembre 2023.



La société dirigée par Tim Cook indique qu'elle procède à un contrôle préalable permanent et qu'elle a retiré de sa chaîne d'approvisionnement 14 fonderies et raffineries qui n'étaient pas disposées à participer à des audits appropriés.

Les avocats de la RDC, mandatés par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, cependant, affirment que l'utilisation des minéraux illégaux dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple est toujours d'actualité et que les produits de la marque sont donc "entachés du sang du peuple congolais".



Les défenseurs du Congo, du cabinet Amsterdam and Partners, ajoutent :

Le rapport ne semble pas reposer sur des preuves concrètes et vérifiables. La production rwandaise des principaux minéraux 3T est proche de zéro, et pourtant les grandes entreprises technologiques affirment que leurs minéraux proviennent du Rwanda".

Pour information, les minéraux 3T comprennent l'étain, le tungstène et l'or, qui sont des matières premières essentielles pour les composants électroniques. L'étain est utilisé comme soudure pour les cartes de circuits imprimés de l'iPhone, le tungstène facilite les contacts électrique car il a le point de fusion le plus élevé de tous les métaux tout en étant très élastique, alors que l'or offre une excellente conductivité électrique et thermique.



Le commerce des matériaux sourcés illégalement est considéré comme l'un des principaux moyens de financement des milices et des groupes terroristes de la RDC.



Les avocats de la RDC demandent à Apple de répondre à leurs questions dans un délai de trois semaines. Passé ce délai, nul ne sait ce qui pourrait se passer.



Pensez-vous que cela pourrait impacter la production de l'iPhone 16 ?