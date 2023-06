La justice américaine révèle une violation des droits syndicaux dans un Apple Store

Depuis plus de deux ans, Apple est confronté aux États-Unis à la croissance des syndicats dans ses Apple Store, les salariés sont de plus en plus nombreux à se rassembler pour obtenir un meilleur salaire, des avantages sur leur planning, plus de jours d'arrêt maladie rémunérés... Évidemment, Apple écoute les syndicats, mais ne peut pas stopper ce mouvement qui se propage progressivement dans toutes les Apple Store américains !

Un juge déclare qu'Apple n'a pas respecté les droits syndicaux

À plusieurs reprises ces derniers mois, les salariés qui travaillent dans les Apple Store réputés pour se syndiquer ont manifesté un certain malaise face à l'approche d'Apple qui ferait tout pour démotiver les employés prêts à se syndicaliser. En mai 2022, une note de service révélait des points de discussion antisyndicaux, celle-ci avait été distribuée aux directeurs de tous les Apple Store aux États-Unis. La note apportait des solutions et des arguments pour dissuader un travailleur tenté de rejoindre un syndicat pour s'exprimer.



Aujourd'hui, une nouvelle affaire frappe Apple, l'entreprise vient d'être accusée par un juge de la The National Labor Relations Board (NLRB) de ne pas être conforme aux droits des employés de l'Apple Store du World Trade Center. Le géant californien aurait volontairement violé les droits des employés qui ont voulu intégrer le syndicat de l'Apple Store.

Comme l'explique le rapport de 9to5mac, Apple a organisé en interne des "interrogatoires" afin d’identifier l'opinion de chaque employé sur la syndicalisation, l'objectif était apparemment d'anticiper et de connaître le nombre exact de salariés qui étaient sur le point de rejoindre un syndicat.

Les employés qui ont été interrogés ont tout de suite compris ce que cherchait à faire Apple avec cette démarche... Probablement créer une "blacklist" pour répertorier les salariés qui avaient un intérêt envers les syndicats.



Pour contrer Apple et ses pratiques douteuses à l'Apple Store du World Trade Center, plusieurs employés se sont rapprochés du The National Labor Relations Board (NLRB) pour demander l'ouverture d'une enquête sur leur employeur. Sans grande surprise, face aux constatations et aux déclarations des salariés, un juge a immédiatement exigé à Apple d'arrêter la démarche en cours et de ne plus solliciter les salariés syndiqués et ceux intéressés à rejoindre leurs collègues.



C'est la première fois qu'Apple se fait rappeler par la justice pour une affaire de syndicalisation dans l'une de ses boutiques. Pour l'instant, l'entreprise n'a pas fait de commentaires via l'un de ses porte-paroles, on imagine toutefois qu'Apple va revoir sa stratégie visant à dissuader les employés de se syndiquer.