Elon Musk attaque Apple et OpenAI pour pratiques anticoncurrentielles autour de l’IA

L’approche d’Elon Musk vis-à-vis de l’intelligence artificielle franchit un nouveau cap. Le milliardaire, déjà en rivalité ouverte avec OpenAI, vient de lancer une procédure judiciaire contre Apple et son ancien partenaire. Selon lui, l’intégration de ChatGPT dans l’écosystème Apple fausse la concurrence et empêche son entreprise xAI, créatrice du chatbot Grok, de se développer équitablement sur le marché.

xAI attaque Apple et OpenAI pour pratiques anticoncurrentielles autour de l’IA

La société xAI d’Elon Musk a déposé une plainte officielle contre Apple et OpenAI, accusant les deux géants de l’IA et de la technologie de verrouiller le marché grâce à un partenariat exclusif. Selon la plainte, l’intégration de ChatGPT dans l’iPhone, l’iPad et le Mac donnerait un avantage déloyal à OpenAI, au détriment de concurrents comme Grok, le chatbot développé par xAI.

Elon Musk estime que l’App Store est manipulé pour mettre en avant ChatGPT, notamment dans les sections « applications indispensables », tandis que les applications de xAI seraient volontairement reléguées malgré leur popularité croissante. Le patron de Tesla et SpaceX est actuellement à fond sur ce sujet, répétant qu’il ne comprend pas pourquoi ses applications ne sont pas mieux répertoriées sur l’App Store alors qu’elles attirent des millions d’utilisateurs.

La plainte vise aussi la manière dont Apple permet à ChatGPT d’accéder directement aux requêtes des utilisateurs via Siri, ce qui constituerait un avantage compétitif majeur. Musk considère qu’Apple et OpenAI profitent d’une position dominante pour écarter la concurrence et demande des milliards de dollars de dommages et intérêts, ainsi qu’une injonction pour casser ce partenariat exclusif.

Du côté d’OpenAI, l’action en justice est qualifiée de nouvelle manœuvre judiciaire d’Elon Musk, inscrite dans un schéma de harcèlement déjà constaté par le passé. Apple, pour sa part, n’a pas encore réagi officiellement, mais l’entreprise a toujours défendu la neutralité de son App Store en mettant en avant des critères algorithmiques et éditoriaux pour justifier ses choix de mise en avant.

Cette nouvelle affaire s’ajoute aux tensions persistantes entre Musk et OpenAI, un conflit qui remonte à la fondation de l’organisation en 2015. Musk critique depuis plusieurs années son évolution vers un modèle à but lucratif et multiplie les attaques judiciaires, affirmant vouloir rétablir une concurrence plus juste dans le domaine stratégique de l’intelligence artificielle.



Source