Apple et Google dans le viseur du Royaume-Uni sur les contenus sensibles

Le Royaume-Uni envisage d’imposer un contrôle d’âge directement sur les smartphones pour empêcher les mineurs d’accéder à des contenus sensibles, une mesure qui divise entre protection de l’enfance et respect de la vie privée.

Apple et Google pourraient être contraints de bloquer les photos de nu sans vérification d’âge

Une nouvelle proposition législative au Royaume-Uni pourrait obliger Apple et Google à bloquer l’accès aux photos de nu sur les appareils des utilisateurs, à moins que ces derniers ne prouvent qu’ils sont majeurs. Cette mesure controversée s’inscrit dans le cadre d’un projet de loi visant à protéger les mineurs en ligne, mais soulève de nombreuses questions concernant la vie privée et la faisabilité technique.



Le gouvernement britannique travaille sur des amendements à l’Online Safety Act qui contraindrait les fabricants de smartphones à mettre en place des systèmes de filtrage des contenus sensibles. Concrètement, les utilisateurs qui ne vérifieraient pas leur âge se verraient refuser l’accès aux images contenant de la nudité, qu’elles proviennent d’internet, de leurs propres photos ou de messages reçus. Cette approche marque une extension significative des mesures de protection en ligne traditionnellement appliquées aux sites web.

Les défenseurs de cette initiative affirment qu’elle est nécessaire pour protéger les enfants de contenus inappropriés et prévenir l’exposition précoce à la pornographie. Ils soulignent que les smartphones sont devenus le principal moyen d’accès à internet pour les jeunes et qu’une régulation au niveau de l’appareil serait plus efficace que le contrôle site par site.



Cependant, la proposition suscite de vives inquiétudes. Les experts en vie privée s’interrogent sur les méthodes de vérification d’âge qui pourraient nécessiter la collecte de données personnelles sensibles. De plus, la mise en œuvre technique pose problème : comment un système pourrait-il distinguer automatiquement une photo artistique d’un contenu inapproprié ? Apple et Google disposent déjà de technologies de détection de contenu sensible, notamment pour lutter contre la pédopornographie, mais leur application généralisée pour le filtrage par âge représenterait un défi considérable.



Les géants technologiques n’ont pas encore commenté officiellement cette proposition, mais des débats houleux sont attendus dans les prochains mois autour de l’équilibre entre protection des mineurs et respect de la vie privée des utilisateurs adultes.​​



C’est un sujet qui a déjà suscité de nombreux débats en Europe ces dernières années. Le problème reste toujours le même lorsque cette question est abordée : si la protection des mineurs est essentielle, la sécurité des données sensibles de l’ensemble des citoyens l’est tout autant. C’est précisément pour cette raison que ces débats aboutissent rarement, les positions des deux camps demeurant profondément opposées.



