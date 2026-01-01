🔥 Retour sur les actualités qui ont marqué l'année 2025 sur iSoft

L'année 2025 a touché à sa fin et, avant d'aborder 2026, l'heure est à la rétrospective. 2025 a été riche en actualités tech et Apple, avec des nouveautés mais aussi des bouleversements dans un contexte (géo)politique inédit. iPhone 17, Liquid Glass, suite de vie du Vision Pro, tarifs douaniers, IA générative... autant de termes qui ont rythmé ces derniers mois. Alors, la rédaction vous propose de replonger dans les actualités marquantes qui ont fait l'année 2025 sur iSoft.

Tout d'abord, merci d'avoir été aussi nombreux à nous lire et nous suivre tant sur l'app iSoft, le site web et les réseaux sociaux. Toute la rédaction vous souhaite une excellente année 2026 !

Janvier : Apple et Trump, une nouvelle ère politique

Le mois de janvier 2025 a été marqué par un rapprochement stratégique entre Apple et la nouvelle administration Trump. Tim Cook a versé un million de dollars au comité d'investiture présidentielle début janvier et figurait parmi les invités d'honneur lors de la cérémonie d'inauguration. Quelques jours plus tard, Trump a dénoncé publiquement les amendes "injustes" infligées par l'Union européenne à Apple et Google, signalant un changement de posture vis-à-vis de Bruxelles. Cette proximité renouvelée s'est traduite fin janvier par le retour envisagé d'Apple sur X, avec des discussions pour reprendre les campagnes publicitaires suspendues depuis plus d'un an.​

Sur le plan produit, Nintendo a officialisé mi-janvier l'annonce de la Switch 2, un événement très attendu après les nombreuses années d'exploitation de la Switch. Apple a déployé iOS 18.3 le 28 janvier avec des améliorations d'Apple Intelligence, notamment pour les résumés de notifications et l'Intelligence visuelle, bien que les fonctionnalités en français n'arrivent qu'en avril. La firme a également présenté ses résultats financiers du premier trimestre fiscal le 30 janvier, un rendez-vous clé après une fin d'année 2024 chargée en lancements.

Février : L'iPhone 16e et l'arrivée d'Apple Intelligence en France

Le 19 février, Apple a officialisé l'iPhone 16e, abandonnant définitivement la nomenclature "SE" pour repositionner sa gamme d'entrée de gamme. Équipé d'une puce A18, d'un écran OLED 6,1 pouces, du Face ID et du modem 5G maison C1, ce smartphone marque un virage technologique majeur en rendant Apple Intelligence accessible dès 719 €.

Deux jours après le lancement de l'iPhone 16e, Apple a frappé un grand coup en déployant la première bêta d'iOS 18.4 le 21 février, introduisant enfin Apple Intelligence en français sur le territoire européen. Cette mise à jour tant attendue a apporté le nouveau Siri contextuel avec intégration de ChatGPT, les notifications intelligentes, la gomme magique dans Photos et les outils de réécriture de texte. Bien que réservée initialement aux développeurs, cette bêta annonçait la disponibilité publique prévue pour avril, marquant l'entrée définitive d'Apple dans la course à l'IA générative en Europe.​

Le mois s'est achevé sur une note émotionnelle avec l'hommage rendu à Steve Jobs qui aurait célébré ses 70 ans le 24 février, rappelant l'héritage du cofondateur disparu en 2011.

Mars : La vague M4 et l'annonce de la WWDC

Le 12 mars, Apple a lancé une salve de nouveautés matérielles avec les MacBook Air M4 (13 et 15 pouces), l'iPad Air M3, l'iPad 11 équipé d'une puce A16 et le Mac Studio M4 Max. Le MacBook Air s'est distingué par l'ajout d'une nouvelle option coloris bleu ciel, d'une caméra Center Stage et de la compatibilité avec deux écrans externes, le tout à partir de 1 199 €. L'iPad 11, positionné en entrée de gamme avec un stockage de base doublé à 128 Go, reste dépourvu d'Apple Intelligence contrairement à l'iPad Air M3 qui démarre à 719 €. Le Mac Studio a quant à lui intégré des ports Thunderbolt 5 et un choix entre puces M4 Max ou (bizarrement) M3 Ultra pour répondre aux besoins des créatifs professionnels.​

Treize jours plus tard, Apple a officialisé les dates de la WWDC 2025, programmée du 9 au 13 juin avec un keynote d'ouverture le premier jour à 19h (heure française). Cette édition promettait de lever le voile sur ceux qu'on croyait s'appeler iOS 19, macOS 16, watchOS 12 et visionOS 3, avec une attention particulière portée à Apple Intelligence et aux améliorations de Siri. Les rumeurs évoquaient une refonte significative de l'interface inspirée du design de visionOS, notamment pour l'application Appareil photo, ainsi qu'un éventuel rafraîchissement du Mac Pro qui n'avait pas été mis à jour depuis juin 2023.​

Avril : Apple Intelligence en français et tempête douanière

Le 31 mars, Apple a déployé iOS 18.4 pour tous, marquant l'arrivée tant attendue d'Apple Intelligence en français sur le territoire européen. Cette mise à jour majeure a introduit le nouveau Siri contextuel avec intégration de ChatGPT, les notifications intelligentes qui trient automatiquement les alertes par pertinence, les outils d'écriture assistée et la gomme magique dans Photos. L'App Store s'est également enrichi de résumés d'avis générés par IA pour faciliter le choix des applications, tandis que 64 failles de sécurité ont été corrigées.

Le mois a basculé le 5 avril avec l'annonce choc de Donald Trump : des droits de douane massifs sur les importations chinoises, fixés à 54% à partir du 9 avril. Cette décision a directement visé Apple, dont la majorité des iPhone sont assemblés en Chine, provoquant une chute de 15% du cours de l'action en seulement deux jours. Des analystes ont évoqué une hausse potentielle de 43% du prix des iPhone aux États-Unis si Apple n'absorbait pas les coûts. Face à ce climat d'incertitude, Apple a finalement bénéficié d'une suspension temporaire de 90 jours en raison des perturbations majeures sur les marchés financiers et des investissements majeurs consentis par l'entreprise dans le pays.

Mai : WhatsApp sur iPad, réparabilité et CarPlay Ultra

Le mois de mai a été marqué par trois annonces majeures pour l'écosystème Apple. Le 15 mai, la firme a officialisé CarPlay Ultra avec Aston Martin comme premier partenaire, deux ans après l'annonce initiale de 2022. Cette nouvelle génération prend désormais le contrôle de l'ensemble des écrans du véhicule, y compris le tableau de bord numérique, permettant d'afficher le compteur de vitesse, le compte-tours et de contrôler les fonctions essentielles du véhicule via Siri ou l'écran tactile. Disponible d'abord aux États-Unis et au Canada, un déploiement mondial était prévu sur les douze mois suivants.​

Le 26 mai, WhatsApp a enfin lancé son application iPad officielle après plus de 15 ans d'attente et deux ans de bêta via TestFlight. Cette arrivée tardive sur tablette a comblé un manque criant pour les utilisateurs d'iPad qui devaient jusqu'alors se contenter de solutions de contournement. Dans la foulée, Apple a étendu son programme Self Service Repair aux iPad début 2025, permettant aux utilisateurs de commander pièces détachées et outils pour réparer eux-mêmes leur tablette. Cette ouverture progressive répondait aux exigences réglementaires européennes en matière de réparabilité, même si le démontage restait délicat selon les experts d'iFixit.

Juin : La WWDC 2025 et la révolution Liquid Glass

Le 9 juin à 19h, Apple a ouvert la WWDC 2025 avec l'un des keynotes les plus transformateurs de son histoire, dévoilant iOS 26 et une refonte visuelle complète de tous ses systèmes d'exploitation. Surprise majeure : la firme a abandonné la numérotation traditionnelle pour adopter l'année de sortie, rebaptisant iOS 19 en iOS 26, macOS 16 en macOS 26, watchOS 12 en watchOS 26 et tvOS 19 en tvOS 26. Au cœur de cette mise à jour, le nouveau langage de design Liquid Glass s'est imposé comme le changement visuel le plus important depuis iOS 7 en 2013. Inspiré de visionOS, ce matériau translucide apporte des effets de transparence, de réflexion et de profondeur à l'ensemble de l'interface, avec des icônes volumineuses, des boutons brillants et des menus flottants qui s'adaptent dynamiquement au contenu.​

iOS 26 a reçu des améliorations majeures d'Apple Intelligence, notamment la traduction en temps réel dans Messages, FaceTime et Téléphone, ainsi que des "actions intelligentes" pour automatiser les tâches. L'écran de verrouillage a été enrichi de photos spatiales et d'une heure qui évolue dynamiquement selon les notifications. macOS 26 a introduit l'iPhone Mirroring (sauf en Europe), l'installation native d'applications iOS sur Mac, et des améliorations significatives pour le gaming. visionOS 26 a affiné son design avec le défilement par le regard, une application Jeux dédiée comme sur tous les OS et le support des manettes PS VR 2.​

Le 5 juin, quelques jours avant le keynote d'Apple, Nintendo a lancé mondialement la Switch 2 après des précommandes ouvertes en avril qui avaient rapidement épuisé les stocks. Cette sortie simultanée a créé un moment unique dans l'industrie tech, avec deux géants dévoilant leurs nouveautés la même semaine, captivant l'attention de millions de passionnés à travers le monde.

Juillet 2025 : Cyberpunk 2077 sur Mac et Samsung Fold

Le mois de juillet a marqué un tournant pour l'écosystème Apple avec quelques nouveautés de poids. Le 17 juillet, Cyberpunk 2077 a enfin débarqué sur Mac en édition Ultimate, optimisé pour les puces Apple Silicon avec path tracing et génération d'images, confirmant qu'Apple commence à séduire les éditeurs AAA.

Du côté de la concurrence, Samsung a dévoilé ses Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 lors de l'événement Unpacked du 9 juillet, avec un design affiné qui continue de creuser l'écart avec Apple sur le terrain des smartphones pliables. Enfin, le 22 juillet, la firme de Cupertino a discrètement lancé AppleCare One aux États-Unis, un forfait unifié à 19,99 dollars par mois permettant de couvrir jusqu'à trois appareils Apple, avec la nouveauté de pouvoir y inclure des produits jusqu'à quatre ans d'ancienneté — mais aucun lancement n'est prévu en Europe.

Août 2025 : Place à Google et Ligue 1+



Le 20 août, Google a dévoilé sa gamme Pixel 10 avec le Tensor G5, incluant pour la première fois un Pixel 10 Pro Fold destiné à concurrencer directement le futur iPhone pliable, même si les benchmarks ont rapidement montré que la puce restait en retrait face aux iPhone 15 et 16. Côté sport, le 11 août a vu le lancement officiel de l'application Ligue 1+ avec une offre à 9,99 euros par mois pendant trois mois, disponible sur tous les supports Apple et permettant de suivre le championnat dès la reprise du 15 août.





Enfin, le 25 août, Apple a envoyé ses invitations pour la keynote "Awe Dropping" du 9 septembre, promettant la présentation de l'iPhone 17 et de son mystérieux modèle Air.

Septembre 2025 : La grande rentrée Apple

Le 9 septembre, Apple a organisé son événement annuel "Awe Dropping" au Steve Jobs Theater, dévoilant une gamme complète de nouveaux produits. Les quatre modèles d'iPhone 17 ont marqué les esprits : l'iPhone 17 standard hérite enfin du ProMotion 120 Hz et d'une caméra frontale de 24 mégapixels, tandis que le tout nouveau 17 Air avec ses 5,5 mm d'épaisseur remplace le modèle Plus et devient le smartphone le plus fin du marché. Les versions Pro et Pro Max adoptent un nouveau bloc caméra horizontal à trois capteurs de 48 mégapixels et un zoom optique x8, tous équipés de la puce A19 Pro et de 12 Go de RAM.





L'Apple Watch Series 11 avec ses capteurs de santé avancés, l'Ultra 3 dotée de la connexion satellite, et les AirPods Pro 3 avec leur fonction inédite de capteur cardiaque ont complété les annonces matérielles.​ L'Apple Watch SE 3, de loin la plus belle avancée des montres connectées Apple, a fait son apparition avec un écran Always-On et des capteurs santé améliorés à un prix tout doux.

Six jours plus tard, le 15 septembre à 19 heures, Apple a orchestré un lancement historique et simultané de tous ses systèmes d'exploitation : iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26. iOS 26 introduit le design "Liquid Glass" inspiré de visionOS, abandonnant le flat design pour une interface translucide avec des effets dynamiques et des améliorations majeures d'Apple Intelligence comme la traduction en temps réel dans Messages et FaceTime. Cette harmonisation totale de l'écosystème Apple, bien que divisante auprès de certains développeurs, marque une volonté claire de cohérence entre tous les appareils de la marque.

Octobre : la puce M5 débarque

Le mois d'octobre 2025 a marqué une étape importante pour la gamme Apple avec l'arrivée simultanée du MacBook Pro M5 et de l'iPad Pro M5. Préalablement teasé par Greg Joswiak sur X avec un mystérieux "Mmmmm5", le lancement officiel a eu lieu le 15 octobre, confirmant les attentes de la communauté Apple. Le MacBook Pro M5 apporte des gains de performances notables avec jusqu'à 20% de puissance CPU supplémentaire en multithread et des vitesses SSD doublées. De son côté, l'iPad Pro M5 intègre les nouvelles puces sans fil N1 et C1X tout en conservant l'écran OLED tandem qui avait fait sensation l'année précédente. Ces lancements ont respecté la tradition d'Apple de renouveler ses produits phares à l'automne, même si le calendrier avait semblé incertain durant l'été.

Après plusieurs mois de critiques et d'incertitudes, Tim Cook a pour la première fois confirmé que le Siri IA promis à la WWDC 2024 arriverait bel et bien en 2026. Enfin, dans un tout autre domaine, la France a ouvert la voie à une taxation des contenus hors-ligne des services de streaming.

Novembre : L'App Store accessible sur le web et anniversaire Apple Silicon

Novembre 2025 a marqué un tournant pour l'accessibilité des services Apple avec le lancement de l'App Store Web entièrement repensé. Le 3 novembre, Apple a transformé le domaine apps.apple.com en une véritable boutique d'applications fonctionnelle, permettant de naviguer, rechercher et découvrir des apps directement depuis un navigateur sans passer par iTunes ou l'application dédiée. L'interface reprend l'onglet "Aujourd'hui" familier aux utilisateurs iOS avec les sélections éditoriales et un sélecteur pour basculer entre iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et Vision.





Sur le plan réglementaire, Apple a notifié le 27 novembre à la Commission européenne que deux de ses services, Apple Plans et Apple Ads, atteignent désormais les critères du Digital Markets Act avec plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE. Le 10 novembre, la firme a célébré les cinq ans de la transition vers les Mac Apple Silicon, commémorant le lancement historique des premiers Mac équipés de la puce M1 en novembre 2020.​



Enfin, Meta a lancé la tant attendue app WhatsApp sur l'Apple Watch, quelques mois après avoir sorti une version iPad.



Décembre : Une fin d'année entre innovations opérateurs et bilans

Le mois de décembre 2025 a été marqué par l'arrivée de l'eSIM pour Apple Watch chez Free Mobile le 16 décembre, une première qui a bousculé le marché français en proposant cette option gratuitement contrairement à Orange et SFR qui facturent 5 € par mois. Cette gratuité totale représente une économie de 70 € sur un an pour les abonnés au Forfait Free 5G possédant une Apple Watch Series 6 ou ultérieure.

La concurrence s'est également illustrée avec le lancement du Galaxy Z TriFold par Samsung le 2 décembre, un smartphone à trois écrans qui se déplie deux fois pour atteindre 10 pouces. Ce lancement rappelle qu'Apple n'a toujours pas franchi le cap des écrans pliables, laissant le géant coréen creuser son avance dans ce segment avec un appareil à 2 500 $ commercialisé en Corée du Sud le 12 décembre. Par ailleurs, le secteur du gaming a connu une annonce majeure avec la Steam Machine de Valve, dévoilée pour un lancement début 2026 et qui pose un défi supplémentaire aux ambitions d'Apple dans le gaming AAA. Côté produits Apple, l'année s'est achevée sans les lancements attendus des AirTags 2 et de la nouvelle Apple TV 4K, désormais reportés à début 2026. Enfin, les spéculations sur un possible départ de Tim Cook ont resurgi après l'annonce du départ de plusieurs cadres dirigeants comme Lisa Jackson et Kate Adams, même si le PDG a démenti tout départ immédiat.





