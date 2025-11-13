Apple prolonge les délais de retour sur le Store pour le Black Friday et Noël 2025

L'approche des fêtes de fin d'année s'accompagne d'une tradition bien ancrée chez Apple : l'extension de sa politique de retour. Cette année encore, la marque à la pomme facilite les achats de Noël en prolongeant considérablement les délais pour renvoyer les produits qui ne conviendraient pas.

Une fenêtre élargie pour les achats de fin d'année

Apple vient d'annoncer que tous les produits commandés entre le 12 novembre et le 25 décembre 2025 pourront être retournés jusqu'au 8 janvier 2026. Cette mesure concerne exclusivement l'Apple Store en ligne et s'applique aux articles éligibles selon les conditions habituelles de vente. Au-delà du 25 décembre, c'est la politique standard de 14 jours qui reprendra ses droits.

Cette extension répond à un besoin concret : nombreux sont ceux qui anticipent leurs achats de Noël pour des raisons budgétaires ou pour sécuriser la disponibilité des stocks. Mais entre le moment de l'achat et celui d'offrir le cadeau, les préférences peuvent évoluer. Une mauvaise couleur d'iPhone, un étui d'iPad qui ne plaît pas ou un doublon peuvent survenir.

Apple face à la concurrence des enseignes

Cette flexibilité n'est pas anodine dans un contexte où la concurrence se montre également généreuse. Amazon et Boulanger acceptent les retours jusqu'au 31 janvier, tandis que la Fnac et Darty fixent leur limite au 15 janvier. Apple se positionne donc dans une fourchette médiane, tout en misant sur l'expérience client qui caractérise sa boutique en ligne, désormais habillée aux couleurs festives.

À noter qu'Apple autorise même le retour de produits déballés et utilisés, à condition qu'ils soient complets et en parfait état. Une souplesse appréciable pour tester réellement un cadeau avant de décider. De quoi avoir du temps pour faire un choix entre un iPhone 17 et un iPhone Air.