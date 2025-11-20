Apple annonce ses offres pour le Black Friday 2025 sur le Store

Le Black Friday version Apple revient cette année avec une formule éprouvée mais qui ne brille pas par son agressivité commerciale. Du 28 novembre au 1er décembre, la firme de Cupertino propose son opération annuelle, non pas avec des rabais directs, mais via des cartes cadeaux offertes selon les produits achetés. Une tradition bien établie, même si les revendeurs tiers restent généralement plus attractifs pour ceux qui cherchent de vraies économies immédiates.

Des cartes cadeaux plutôt que des remises

Apple maintient sa stratégie habituelle : pas de réductions affichées, mais des cartes cadeaux utilisables sur l'ensemble de son écosystème, tant pour acheter des produits, apps et autres abonnements (comme iSoft Premium au hasard). Voici le détail des montants offerts :

iPhone 16 et 16 Plus : carte cadeau de 60 €

iPhone 16e : carte cadeau de 40 €

iPad Air (11 et 13 pouces) : carte cadeau de 80 €

iPad A16 et iPad mini : carte cadeau de 40 €

MacBook Air 13 pouces : carte cadeau de 140 €

MacBook Air 15 pouces : carte cadeau de 150 €

MacBook Pro 14 et 16 pouces (M4 Pro/Max) : carte cadeau de 150 €

Mac mini : carte cadeau de 80 €

iMac : carte cadeau de 120 €

Apple Watch SE 3 et Series 11 : carte cadeau de 40 €

AirPods 4 : carte cadeau de 20 €

AirPods Pro 3 : carte cadeau de 40 €

AirPods Max : carte cadeau de 60 €

Apple TV 4K : carte cadeau de 20 €

HomePod : carte cadeau de 40 €

Beats (Studio Pro, Solo 4, Studio Buds+, Powerbeats Pro 2) : carte cadeau de 40 €

Beats Pill : carte cadeau de 20 €

Magic Keyboard, Apple Pencil Pro : carte cadeau de 20 €

Les nouveautés exclues de l'opération

Sans surprise, les produits fraîchement lancés ne participent pas à cette édition 2025. Les iPhone 17, les iPad Pro de dernière génération, l'Apple Watch Ultra 3 et le MacBook Pro M5 restent en dehors du périmètre promotionnel. Même l'iPhone Air, pourtant attendu, n'apparaît pas dans la liste. Cette sélection confirme qu'Apple préfère réserver ses gestes commerciaux aux gammes déjà bien installées sur le marché.

Comme chaque année, l'opération se déroulera sur l'Apple Store en ligne, dans les boutiques physiques et via l'application. Les configurations personnalisées y seront éligibles, un point qui peut s'avérer intéressant pour ceux qui cherchent des specs précises difficiles à trouver ailleurs. Reste que pour dénicher les meilleures affaires sur du matériel Apple, mieux vaut surveiller les revendeurs tiers qui proposent traditionnellement des remises bien plus directes pendant cette période. Ca tombe bien, nous avons un article dédié où nous dénichons les meilleures offres du Black Friday 2025 pour vous !