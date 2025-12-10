Le PDG d’Apple s’est rendu au Capitole pour contester une proposition de loi qui obligerait l’App Store à vérifier l’âge des utilisateurs, invoquant des préoccupations majeures en matière de confidentialité.

Tim Cook à Washington pour défendre la position d’Apple sur la vérification d’âge

Tim Cook a rencontré des membres du Comité de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants à Washington ce mercredi. L'objectif de cette visite, s’opposer à l’App Store Accountability Act, une législation qui rendrait Apple légalement responsable de la vérification d’âge sur sa plateforme.



Apple argue que cette proposition législative menace la vie privée de tous les utilisateurs. Selon Hilary Ware, responsable mondiale de la confidentialité chez Apple, la loi pourrait forcer des millions d’adultes à divulguer leurs informations personnelles simplement pour télécharger une application.



La position d’Apple est claire : ce sont les parents qui devraient fournir l’âge de leur enfant lors de la création d’un compte. L’entreprise insiste sur le fait que toute vérification d’âge devrait se concentrer sur la confirmation que l’adulte créant le compte est bien majeur, sans que les magasins d’applications ou les développeurs n’aient à conserver ces informations sensibles.

Apple a déjà mis en place plusieurs solutions pour protéger les mineurs. L’entreprise a introduit un système de classification par âge sur l’App Store et a récemment mis à jour les comptes enfants avec des tranches d’âge plus précises. La fonctionnalité d’assurance d’âge d’Apple permet aux parents de partager la tranche d’âge de leur enfant avec les développeurs, sans divulguer de données spécifiques comme une date de naissance ou une pièce d’identité.



Cette rencontre au Capitole illustre le débat croissant autour de la protection des mineurs en ligne et du respect de la vie privée. Apple maintient qu’il existe des solutions plus efficaces pour garantir la sécurité des enfants sans compromettre les données personnelles de millions d’utilisateurs adultes. L’issue de ces discussions pourrait avoir des répercussions importantes sur l’ensemble de l’industrie technologique.



Nous avons récemment connu un débat similaire en France avec la mise en place de la vérification obligatoire de l’âge pour accéder aux sites pornographiques. Une mesure qui continue de provoquer de vives discussions et de nombreuses tensions, la protection des données personnelles restant l’enjeu principal.