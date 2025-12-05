Tony Fadell s’imagine comme le successeur de Tim Cook au poste de CEO d’Apple

Tony Fadell, père de l’iPod et figure emblématique d’Apple à son époque, aurait exprimé son souhait de succéder à Tim Cook lorsque celui-ci prendra sa retraite. Un poste particulièrement convoité, tant en interne qu’en externe.

Tony Fadell envisage un retour chez Apple comme CEO

La Silicon Valley s’agite autour de la question de la succession de Tim Cook chez Apple. Parmi les noms qui circulent, celui de Tony Fadell attire particulièrement l’attention. Le créateur de l’iPod et du thermostat Nest a récemment confié à ses proches qu’il pourrait être intéressé par le poste de directeur général.

Fadell a quitté Apple en 2008 après avoir joué un rôle crucial dans le développement de l’iPod et des premières générations d’iPhone. Depuis, il a fondé Nest Labs, vendu à Google pour 3,2 milliards de dollars, avant de se consacrer au conseil et à l’investissement. Son parcours impressionnant et sa connaissance intime de la culture Apple en font un candidat crédible.

Cependant, son retour n’a rien d’évident. Fadell entretient des relations complexes avec certains dirigeants actuels d’Apple. De plus, son départ de l’entreprise remonte à près de deux décennies, une éternité dans le monde technologique.



Le conseil d’administration d’Apple examine activement plusieurs profils pour succéder à Tim Cook, dont le départ n’est pas imminent mais se profile à l’horizon. La nomination d’un candidat externe comme Fadell représenterait un pari plus audacieux. Elle signalerait une volonté de changement et pourrait apporter un regard neuf sur la stratégie d’Apple. Mais elle comporterait aussi des risques dans une entreprise où la continuité et la stabilité sont valorisées.



Pour l’instant, Tim Cook reste fermement aux commandes et aucune décision n’est attendue dans l’immédiat. Le suspense demeure entier sur l’identité du prochain leader d’une des entreprises les plus influentes au monde.



