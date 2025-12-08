L’Inde envisage d’imposer le GPS toujours actif sur iPhone

Le gouvernement indien étudie actuellement une proposition, soutenue par l’industrie des télécoms, qui obligerait les fabricants de smartphones – dont Apple et ses iPhone – à maintenir les services de localisation par GPS satellitaire activés en permanence sur tous les appareils vendus dans le pays, sans possibilité pour l’utilisateur de les désactiver.

Une nouvelle mesure controversée

Cette mesure, relayée par Reuters et destinée à permettre aux forces de l’ordre de localiser les individus avec une précision extrême, suscite une forte opposition des grandes entreprises technologiques en raison des graves atteintes à la vie privée et à la sécurité qu’elle entraînerait.

La proposition émane de la Cellular Operators Association of India (COAI), qui regroupe les grands opérateurs comme Reliance Jio et Bharti Airtel. Selon un courriel interne du ministère fédéral des Technologies de l’information daté de juin, la COAI demande l’activation obligatoire de la technologie A-GPS (GPS assisté), qui combine signaux satellites et données cellulaires pour fournir une localisation précise à un mètre près – bien supérieure à l’approximation actuelle basée sur le triangulage des antennes relais.

La COAI estime cette précision indispensable pour les enquêtes, la lutte contre la fraude et la récupération d’appareils volés. Elle demande également la suppression des notifications qui avertissent les utilisateurs lorsqu’un opérateur tente d’accéder à leurs données de localisation. Ce qui, de fait, rend caduc le service "Localiser" d'Apple.

En temps normal, le GPS des smartphones (comme l’iPhone) ne s’active que temporairement – à la demande d’une application ou lors d’un appel d’urgence – afin d’économiser la batterie et de protéger la vie privée. L’imposer en permanence transformerait les appareils en « outils de surveillance dédiés », selon Junade Ali, expert en criminalistique numérique à l’Institution of Engineering and Technology britannique.

Cela viderait plus rapidement les batteries (surtout sur les modèles d’entrée de gamme très répandus en Inde) et exposerait les utilisateurs à un risque accru de fuites de données ou de surveillance non autorisée.

Apple, aux côtés de Google et Samsung, a fermement rejeté cette idée. Dans une lettre envoyée en juillet par l’India Cellular & Electronics Association (ICEA) – organisme représentant Apple et Google –, les entreprises ont qualifié cette obligation d’« excès réglementaire sans précédent » aux conséquences juridiques, de vie privée et de sécurité nationale majeures.

Elles soulignent les dangers pour les utilisateurs sensibles (militaires, juges, dirigeants d’entreprise, journalistes…) dont la localisation pourrait être compromise. Samsung a exprimé des inquiétudes similaires de son côté.

Ce débat intervient peu après le retrait par les autorités indiennes d’une autre mesure controversée : le mois dernier, le gouvernement a annulé l’obligation d’installer d’office sur tous les smartphones une application gouvernementale de cybersécurité, Sanchar Saathi, impossible à désactiver. Cette décision avait suscité un tollé mondial pour atteinte à la vie privée et entrave à l’innovation, entraînant un revirement rapide.

À ce jour, les ministères indiens de l’Intérieur et des Technologies de l’information examinent conjointement la proposition sur le GPS ; aucune décision finale n’a été annoncée. Une réunion prévue entre responsables et industriels a été reportée la semaine dernière, laissant l’issue incertaine.

Si elle était adoptée, cette mesure pourrait redéfinir les standards des smartphones sur l’un des plus grands marchés mondiaux… au prix probable d’une perte de confiance des utilisateurs et d’un conflit avec les normes technologiques internationales.