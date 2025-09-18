Le premier iPhone Fold va être produit à Taïwan puis en Inde

Apple se prépare à lancer son premier iPhone pliable, très probablement en 2026, avec une ligne de production pilote prévue à Taïwan et une production de masse probablement en Inde, selon des rapports récents. La Chine est donc la grande perdante.

Production pilote à Taïwan

Selon le Nikkei Asia, Apple envisage une ligne de production à petite échelle, qualifiée de « mini-pilote », à Taïwan pour tester les équipements et affiner les processus de fabrication de l’iPhone 18 pliable. L’appareil pourrait présenter un design plus petit et plus large par rapport à ses concurrents, comme le Google Pixel 10 Fold. La mise en place de cette usine pilote, qui nécessiterait environ 1 000 travailleurs, pourrait rencontrer des obstacles en raison du marché du travail tendu à Taïwan. Les fournisseurs ont exploré des sites dans le nord de Taïwan, mais le projet est encore en cours d’examen.

Production de masse en Inde

Après la phase pilote, Apple prévoit de transférer la production à grande échelle en Inde dans le cadre de sa stratégie de diversification de sa chaîne d’approvisionnement, loin de la Chine, en raison des tensions entre les États-Unis et la Chine. L’Inde est devenue un centre de fabrication clé pour Apple, bien que des défis subsistent, tels que les retards dans l’importation d’équipements depuis la Chine et les restrictions sur l’embauche d’ingénieurs chinois. Apple collabore avec davantage de fournisseurs indiens et s’appuie sur des fabricants d’outils taïwanais pour résoudre ces problèmes.

Objectifs de production ambitieux

Apple vise à produire environ 95 millions d’iPhone 18 dans sa gamme 2026, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente, portant les expéditions totales à plus de 240 millions d’unités. Cela se compare à 85 millions d’unités pour la série iPhone 17 en 2025 et à une estimation de 220 millions d’iPhones au total. L’iPhone Fold devrait stimuler les ventes sur l’ensemble de la gamme téléphonique d’Apple, tout comme le panier moyen avec un tarif haut perché à près de 2 000 euros.

Rattraper son retard sur le marché des pliables

Alors que des concurrents comme Google, Samsung, Motorola et Oppo ont déjà lancé plusieurs générations d’appareils pliables, Apple n’a pas encore investi ce marché. L’iPhone 18 Fold de 2026 représenterait un changement significatif pour l’entreprise, qui est sous pression pour innover et rester compétitive, comme sur l'IA du reste. Un peu plus convaincant que l'intriguant iPhone Air, un modèle unique qui laissera vraisemblablement sa place à l'iPhone Fold l'an prochain.



En perfectionnant les processus à Taïwan avant de passer à l’échelle en Inde, Apple cherche à garantir un lancement fluide et à éviter les faux pas initiaux.