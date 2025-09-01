iPhone 18 Fold : le Touch ID sur le bouton latéral selon Kuo

Le premier iPhone Fold, prévu pour être lancé l’année prochaine en tant que nouveau modèle phare d’Apple dans la gamme "18", devrait disposer d’un écran externe de 5,5 pouces et d’un écran interne de 7,8 pouces lorsqu’il est déplié, combinant ainsi un iPhone mini et un iPad mini en un seul appareil. Avec un prix d’environ 2 000 €, il reflète le positionnement haut de gamme d’Apple, mais pourrait faire quelques concessions, comme sur Face ID.

Touch ID sur le bouton latéral

L’analyste spécialisé sur Apple, Ming-Chi Kuo, a réitéré sur X sa prédiction de mars selon laquelle l’iPhone 18 Fold intégrera Touch ID dans le bouton latéral, plutôt que Face ID. Cette décision est motivée par l’épaisseur du module TrueDepth, qui dépasse le profil mince de 4,5 mm de l’iPhone Fold lorsqu’il est déplié. De plus, l’utilisation d’un seul capteur Touch ID est plus économique que le déploiement de deux scanners Face ID pour les écrans externe et interne. Bien qu’Apple détienne des brevets pour intégrer Touch ID et Face ID dans l’écran, Kuo considère qu’un capteur Touch ID à ultrasons sous l’écran est « peu probable ». Il note que Luxshare devrait fournir le module Touch ID du bouton latéral.

Un écran signé Samsung

L’entrée tardive d’Apple dans les téléphones pliables — sept ans après le premier téléphone pliable de Samsung lancé en septembre 2019 (le Galaxy Fold) — découle de sa stratégie « les meilleurs, pas les premiers », privilégiant la qualité. Apple aurait attendu que Samsung Display développe un écran pliable avec un pli presque invisible, ce qui a été réalisé en février 2025. Cette approche prudente contraste avec le lancement problématique du Galaxy Fold de Samsung, qui a rencontré des problèmes de durabilité, notamment une vulnérabilité à la poussière, même dans les générations ultérieures.

Configuration des caméras

L’iPhone 18 Fold comprendra deux caméras selfie — une pour l’écran externe et une pour l’écran interne. Deux caméras arrière seront accessibles dans les configurations pliée et dépliée, garantissant une polyvalence. Soit un total de 4 appareils photo, comme un iPhone 16 Pro actuellement.



Pour le reste, on compte sur iOS 27 pour faire la différence, avec une ergonomie spécifiquement repensée pour passer d'un écran simple à un grand écran, une sorte d'hybride entre iOS et iPadOS.