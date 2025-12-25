L’iPhone devrait voir son prix augmenter en 2026

Apple fait face à une augmentation considérable des coûts de production pour ses iPhone 17 Pro et Pro Max. Le prix de la mémoire LPDDR5X de 12 Go utilisée dans ces modèles premium a explosé, passant de 25-29 dollars à environ 70 dollars l’unité. Cette hausse de 180 % met une pression significative sur les marges du géant californien et pourrait avoir des répercussions sur les prix futurs de ses smartphones.

Une augmentation immédiate du prix de l'iPhone à venir ?

La pénurie mondiale de mémoire DRAM touche désormais de plein fouet Apple, malgré la solidité habituelle de sa chaîne d’approvisionnement. Au début de l’année 2025, chaque puce de RAM LPDDR5X de 12 Go coûtait entre 25 et 29 dollars. Aujourd’hui, ce prix a grimpé à environ 70 dollars, représentant une augmentation de 180 % qui érode les marges bénéficiaires même d’une entreprise aussi prospère qu’Apple.

Cette flambée des prix s’explique par un déséquilibre du marché de la mémoire. Les principaux fabricants comme SK Hynix et Micron réorientent massivement leurs capacités de production vers la mémoire HBM, très demandée par les secteurs de l’intelligence artificielle et des centres de données. Cette réallocation crée une tension sur l’offre de mémoire LPDDR traditionnelle utilisée dans les smartphones.



Face à cette situation, Apple s’est tourné vers Samsung qui est devenu son fournisseur principal pour l’iPhone 17. Samsung fournirait désormais entre 60 et 70 % des puces mémoire utilisées dans la nouvelle gamme, contre une répartition plus équilibrée auparavant entre Samsung et SK Hynix. Cette dépendance accrue envers un seul fournisseur pourrait affaiblir la position de négociation d’Apple à l’avenir.

Le timing est particulièrement délicat pour Apple. Ses contrats à long terme avec SK Hynix et Samsung arrivent à échéance en janvier 2026. L’entreprise devra alors renégocier de nouveaux accords dans un contexte de marché défavorable, avec peu de chances d’obtenir des tarifs proches des 25 dollars par unité d’autrefois. Les fournisseurs de RAM préparent d’ailleurs des hausses de prix supplémentaires pour Apple dès janvier 2026, au moment même où ces contrats devront être renouvelés.



La situation risque de s’aggraver avec l’iPhone 18. Les rumeurs suggèrent que cette future génération adoptera une mémoire LPDDR5X à six canaux pour améliorer la bande passante et les performances en intelligence artificielle. Cette amélioration technique implique des besoins encore plus importants en RAM, à un moment où les prix restent élevés.



Apple a pour l’instant réussi à sécuriser des volumes importants avant l’accélération des hausses de prix, ce qui lui offre un certain répit. On espère que cette anticipation permettra d’éviter une augmentation immédiate du prix final de l’iPhone 17 pour les consommateurs.



En revanche, les perspectives pour l’iPhone 18, prévu en septembre 2026, sont nettement moins optimistes. Ces futurs modèles devraient probablement subir une augmentation de prix conséquente en raison de ce problème persistant d’approvisionnement et des hausses tarifaires prévues début 2026.