Une nouvelle hausse des tarifs pourrait frapper les abonnés de Spotify en 2026. Pour l’instant, la mesure viserait uniquement les États-Unis, mais, comme souvent, elle pourrait ensuite être étendue au reste du monde, notamment en Europe et en France.

Spotify devrait encore augmenter ses prix en 2026

Spotify s’apprête une nouvelle fois à revoir ses tarifs à la hausse aux États-Unis, avec une augmentation prévue pour le début de l’année 2026. Cette décision, encore non confirmée officiellement par la plateforme, s’inscrit dans une stratégie devenue récurrente pour le leader du streaming musical, qui cherche à consolider sa rentabilité tout en poursuivant son expansion mondiale. Le reste du monde, dont la France, pourrait également être concerné à court terme.

La société avait déjà relevé ses prix dans de nombreux pays depuis 2023. Après une première vague d’ajustements, les abonnés américains avaient vu leurs tarifs augmenter en 2024. Les marchés européens, asiatiques et latino-américains avaient également été concernés. L’annonce du moment laisse donc penser que Spotify s’installe dans un rythme plus fréquent de revalorisation tarifaire, porté par la volonté d’améliorer ses marges dans un secteur très compétitif.

Au cœur de cette stratégie se trouve une réalité simple. Malgré une croissance record de ses abonnés premium, Spotify continue de faire face à une pression financière notable. Le revenu moyen par utilisateur stagne voire recule dans certains marchés, tandis que les investissements dans les podcasts, les livres audio et les nouvelles options haut de gamme pèsent sur les coûts. Pour compenser, la plateforme mise sur des offres plus riches, y compris une future formule super-premium censée intégrer des fonctionnalités audio avancées.

Pour les utilisateurs, cette nouvelle hausse risque d’être mal accueillie, beaucoup estiment que les augmentations successives finissent par rendre l’abonnement moins attractif, surtout face à des alternatives comme Apple Music, YouTube Music ou Amazon Music. D’autres considèrent cependant qu’un tarif légèrement plus élevé peut se justifier si les nouveautés annoncées sont réellement au rendez-vous.

Si la tendance se confirme, 2026 marquera donc une étape supplémentaire dans la transformation du modèle économique de Spotify, qui semble déterminé à privilégier la rentabilité après des années de croissance axée sur le volume. Comme tant d'autres applications populaires…

