App Store alternatifs au Japon : AltStore se lance, mais Epic Games refuse

Comme vous le savez si vous nous suivez régulièrement, le 18 décembre 2025, la loi japonaise sur la promotion de la concurrence dans les logiciels mobiles (Mobile Software Competition Act, MSCA) est entrée en vigueur, obligeant Apple à autoriser les magasins d'applications alternatifs et les méthodes de paiement tierces sur iOS au Japon. Apple a mis en œuvre ces changements pour se conformer à la réglementation, tout en maintenant des mesures de sécurité comme la notarisation des applications et l'autorisation des magasins alternatifs. Ceux que l'on a connu en Europe sont déjà sur les rangs, mais avec une différence notable.

AltStore PAL disponible immédiatement

Un jour seulement après l'activation de ces nouvelles règles par Apple, le magasin alternatif AltStore PAL a été lancé au Japon. Les utilisateurs d'iPhone situés physiquement au Japon, disposant d'un compte App Store japonais et d'un appareil sous iOS 26.2 ou version ultérieure, peuvent télécharger AltStore depuis son site web et installer des applications en dehors de l'App Store officiel. Le développeur Riley Testut a indiqué qu'Apple n'avait pas prévenu à l'avance de ces changements, mais le lancement a pu se faire en quelques heures grâce à l'expérience acquise dans l'Union européenne depuis plusieurs mois.



AltStore propose notamment l'émulateur de jeux Delta et d'autres applications indépendantes, certaines offrant des fonctionnalités non autorisées sur l'App Store standard. Les applications peuvent être monétisées via des abonnements Patreon. Pour célébrer ce lancement, AltStore offre un mois d'accès gratuit aux fonctionnalités exclusives pour les abonnés Patreon.

Les magasins alternatifs doivent être autorisés par Apple et payer une commission de 5 % sur les technologies de base (Core Technology Commission) pour les ventes de biens et services numériques.

Epic Games renonce à lancer Fortnite

En revanche, Epic Games a annoncé qu'il ne lancerait pas Fortnite ni son Epic Games Store sur iOS au Japon comme prévu initialement. Le PDG Tim Sweeney a accusé Apple de ne pas respecter « honnêtement » la MSCA, qualifiant les nouvelles règles d'« obstruction et violation de la loi » au mépris du gouvernement et du peuple japonais.



Sweeney critique particulièrement les « frais inutiles écrasant la concurrence » : une commission de 5 % sur les revenus des applications distribuées via des magasins alternatifs, et jusqu'à 15-21 % pour les achats via liens web ou paiements tiers. Epic devrait ainsi payer Apple 5 % sur tous les revenus générés via son magasin alternatif, ou 15 % sur les achats numériques via lien web si Fortnite était distribué par l'App Store. Il a également dénoncé des écrans d'avertissement anticompetitifs et une surveillance obligatoire des transactions via une API.



Epic Games prévoit de porter plainte auprès de la Commission japonaise de la concurrence loyale (Japanese Fair Trade Commission). Apple affirme avoir collaboré avec les régulateurs japonais pour établir ces règles, qui permettent une compensation pour sa propriété intellectuelle tout en préservant la confidentialité et la sécurité.



Ces évolutions au Japon s'inspirent des changements similaires dans l'UE, mais avec des frais plus simples (commission de 5 % pour les magasins alternatifs, similaire à la future structure européenne à partir de 2026). La MSCA ajoute également des options comme les paiements alternatifs et la personnalisation du bouton latéral de l'iPhone.