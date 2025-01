L'Epic Games Store Mobile va faciliter la vie des développeurs

Alors que l'écosystème mobile évolue avec l'augmentation du nombre de boutiques d'applications tierces, des représentants d'Epic Games, d'ustwo et de Playdigious se sont réunis au PGC London 2025 (organisé par PockerGamer) pour exprimer leur enthousiasme autour des changements et explorer ce nouvel univers.

Sarah Thomson, directrice du développement commercial d'Epic Games pour EGS Mobile, a confirmé sur scène que les développeurs peuvent publier des jeux sur la plateforme en utilisant la technologie de leur choix, sans avoir besoin d'utiliser Unreal Engine pour la compatibilité avec le SDK d'Epic.

Walter Somol, directeur du développement commercial d'Epic Games pour l'Epic Games Store, a expliqué leur expansion dans le mobile en disant :

Créer des jeux est devenu très coûteux. Les commissions de 30 % ne sont plus justifiées. Nous sommes aussi un développeur et nous voulons créer une boutique sur laquelle nous voudrions mettre nos propres jeux.



Sarah Thomson a repris :

Une grande partie de ce que nous faisons est dirigée par l'homme qui est au sommet, Tim Sweeney. [...] Vous pouvez probablement faire des suppositions amusantes sur ce qui nous attend une fois que nous entrerons dans l'espace mobile. Tout ce que les développeurs veulent faciliter sera possible sur notre boutique.

La directrice du développement commercial d'Epic Games a également souligné « l'énorme opportunité » pour Epic Games Store sur des marchés comme l'Amérique latine et l'Asie du Sud, où le jeu mobile est particulièrement répandu.

Anthony Martinho, responsable du développement commercial chez Playdigious, a parlé du segment premium des jeux mobiles.



Il a noté qu'une nouvelle boutique « n'est pas aussi intéressante qu'elle devrait l'être pour un éditeur premium par rapport à un éditeur free-to-play », mais il est resté optimiste quant à l'avenir des jeux premium sur le marché mobile, suggérant une croissance potentielle.

Je pense vraiment que l'expérience des joueurs sur PC avec les jeux premium est quelque chose qui peut être davantage transféré sur mobile. On comprend de plus en plus que le mobile a un véritable public de vrais joueurs qui veulent de vraies expériences de jeu.