L'Epic Games Store ajoute un nouvel avantage pour attirer les développeurs

Depuis plusieurs mois, l'App Store d'Apple a de la concurrence au sein de l'Union européenne, en effet, Apple a été contraint d'ouvrir la distribution des applications pour que d'autres stores puissent atteindre les utilisateurs d'iPhone et d'iPad. Parmi les alternatives disponibles, on retrouve l'Epic Games Store, une boutique d'applications gérée par Epic Games et en concurrence directe avec l'App Store.

L'Epic Games Store veut augmenter l'attractivité pour les développeurs

Quand Epic Games a saisi l'occasion de lancer son propre store sur iOS et iPadOS, l'entreprise pensait qu'une tonne de développeurs allaient rejoindre l'aventure et proposer leur propre jeu. Cependant, la réalité des choses est bien différente. Depuis le 16 août (date à laquelle l'Epic Games Store a été lancé en Europe), la quantité de jeux disponibles au téléchargement sur iOS ne décolle pas, le catalogue reste bloqué à trois jeux : Fortnite, Fall Guys et Rocket League.



Face à l'absence flagrante d'un engouement autour de son Epic Games Store sur iOS, l'entreprise a décidé de sortir les grands moyens et de faire un joli geste envers les éditeurs qui utilisent le moteur Unreal Engine.

Epic Games a annoncé le lancement du programme "Launch Everywhere with Epic", ce nouveau programme permet aux éditeurs qui développent un jeu avec le moteur Unreal Engine de faire une économie sur la redevance qu'ils doivent payer à Epic. Normalement, celle-ci est de 5% pour tous les développeurs, cependant, Epic Games va désormais faire un geste en la passant à 3,5%.



Bien sûr, ce geste ne se fait pas sans contrepartie, Epic demande aux développeurs de lancer simultanément leur nouveau jeu sur l'Epic Games Store. Si le développeur respecte cet engagement, il pourra bénéficier instantanément d'une redevance réduite, dans le cas contraire, il restera à 5%.



Dans cette nouvelle approche, Epic Games ajoute quand même une exception temporaire, l'entreprise n'obligera pas les développeurs (qui souhaitent éviter les "frais de technologie de base d'Apple") à lancer le jeu en même temps sur l'Epic Games Store d'iOS. Toutefois, les développeurs seront tout de même incités à lancer leur jeu aussi sur iOS, le but étant de proposer plus de jeux pour les propriétaires d'iPhone et d'iPad !



