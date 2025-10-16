Meta abandonne l'app Messenger sur Mac et Windows

Meta ferme définitivement ses applications Messenger dédiées à Mac et Windows, obligeant les utilisateurs à basculer vers les versions web. Cette décision marque la fin d'une ère pour ceux qui privilégiaient l'expérience native sur ordinateur.

Abandon progressif sur 60 jours

Les utilisateurs actuels recevront une notification directement dans l'application quand le compte à rebours débutera. Ils disposeront alors de deux mois pour migrer leurs données avant la fermeture totale. L'application Mac a déjà disparu de l'App Store, empêchant tout nouveau téléchargement.

Meta insiste sur l'activation du stockage sécurisé avant la migration. Sans cette précaution, l'historique des conversations pourrait être perdu. Les utilisateurs doivent configurer un code PIN dans les paramètres de chiffrement de bout en bout pour garantir la continuité de leurs échanges sur les plateformes web.

Deux destinations selon votre profil

Après la fermeture, la redirection s'adaptera à votre situation : Facebook.com pour les utilisateurs avec compte, Messenger.com pour ceux qui n'utilisent que Messenger. Cette distinction permettra théoriquement de conserver l'accès aux messages sans créer de compte Facebook complet.

Cette suppression intervient après l'échec du passage aux Progressive Web Apps en septembre 2024, vivement critiquées pour leur instabilité. Les versions mobiles iOS et Android continueront de fonctionner normalement, concentrant désormais l'expérience Messenger sur smartphone et navigateur web.



