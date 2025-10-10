Boostez votre productivité sur Mac avec Microsoft Office 2021 pour moins de 50€ !

L’un des atouts des produits Apple, c’est le logiciel intégré. Mais si vous êtes propriétaire d’un Mac et que vous préférez la suite Microsoft Office à iWork, une belle économie vous attend. Pendant la vente d’octobre de Godeal24, vous pouvez obtenir Microsoft Office à un prix exceptionnellement bas pour vos applications de productivité.

Une licence à vie de Microsoft Office 2021 Home & Business pour Mac, initialement vendue 249€, est actuellement disponible pour seulement 49,99€. Microsoft Home & Business 2021 équipe votre Mac avec les applications les plus populaires de Microsoft : les versions classiques 2021 de Word, Excel, PowerPoint et Outlook. C’est une suite logicielle impressionnante, aussi bien pour un usage personnel que professionnel, idéale pour améliorer votre efficacité au quotidien.

Les utilisateurs Windows peuvent également profiter de Microsoft Office 2021 Professional pour Windows pour seulement 31,25€ sur Godeal24. Il s’agit d’une licence à vie, ce qui signifie qu’une fois le logiciel installé, vous n’aurez plus jamais à payer pour continuer à utiliser toutes les applications.

À noter : MS Office 2016 et Office 2019 arriveront en fin de support étendu le 14 octobre 2025. Après cette date, ces versions ne recevront plus de mises à jour, de correctifs de sécurité ni d’assistance technique. C’est donc le moment idéal pour passer à la version la plus performante — Microsoft Office 2021.

Après l’achat, vous recevrez immédiatement un lien de téléchargement ainsi qu’une clé d’activation. Aucun coupon n’est nécessaire, mais attention : cette offre peut prendre fin à tout moment.

Obtenez les meilleures offres pour MS Office sur MAC

Clés Windows officielles à vie dès 6 € !

Pack économique avec -62 % (Code promo "MAC62") :

Jusqu’à -50 % sur d’autres logiciels Microsoft (Code promo "MAC50")

Pourquoi passer par Godeal24 ?

Godeal24, partenaire historique reconnu pour sa fiabilité, propose des licences Microsoft 100 % authentiques, une livraison numérique instantanée, une note TrustPilot "Excellente" de plus de 98 % et un support client 24/7 à l'adresse service@godeal24.com.

