Les utilisateurs Mac peuvent obtenir une licence à vie de Microsoft Office en promotion à 49,99 €

Que vous passiez à un nouveau Mac ou que vous rendiez simplement votre Mac actuel prêt pour le travail hybride, la licence à vie de Microsoft Office Home & Business pour Mac 2021 vous met sur la voie du succès. Pourtant, l’avoir à la maison reste souvent trop coûteux. Si vous attendiez une occasion d’acheter MS Office à prix réduit, vous pouvez profiter de la vente de septembre Godeal24.



Les utilisateurs Mac peuvent ainsi obtenir une licence à vie de Microsoft Office 2021 Home & Business pour Mac pour seulement 49,99€ (au lieu de 249€). Disponible en téléchargement instantané, une fois installé vous retrouverez Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et OneNote directement dans votre dock. La licence est valable à vie pour un Mac, ce qui signifie que vous êtes prêt immédiatement, que ce soit pour participer à des visioconférences, ouvrir des fichiers .doc et .xls, ou encore connecter votre OneDrive et le synchroniser avec vos appareils Windows.

De plus, les utilisateurs Windows peuvent obtenir Microsoft Office 2021 Professional pour Windows en promotion pour seulement 31,25€ pendant une durée limitée. C’est un achat unique, sans abonnement ni frais récurrents. Profitez vite de cette offre pour sécuriser votre licence MS Office 2021 avant la fin de la promotion.

Ne ratez pas cette offre : la licence à vie de Microsoft Office 2024 Home & Business pour Mac et Windows est disponible pour seulement 139,99€ (au lieu de 299€), mais seulement pour une durée limitée.

Pourquoi faire confiance à Godeal24 ?

Godeal24, partenaire fiable reconnu, propose des licences Microsoft 100 % authentiques, une livraison numérique instantanée, une note TrustPilot "Excellente" de 98/100 et un support client 24/7 à l'adresse service@godeal24.com.

Ceci est un article sponsorisé par Godeal24.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.