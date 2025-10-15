Firefox intègre Perplexity comme option de recherche sur Mac et PC

Le navigateur Firefox de Mozilla a officiellement intégré Perplexity — un moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle (IA), connu pour fournir des réponses conversationnelles étayées par des citations de sources — comme option de recherche par défaut dans sa version desktop. La course à l'IA continue.

Perplexity, lancé en 2022 et qui a gagné en popularité grâce à sa capacité à offrir des réponses directes avec des références vérifiables plutôt que des listes de liens traditionnelles, a d'abord été testé dans un déploiement limité plus tôt cette année. Suite à des retours positifs des utilisateurs, Mozilla a annoncé le déploiement plus large dans un récent article de blog.

Comment fonctionne Perplexity dans Firefox

L'intégration permet aux utilisateurs de sélectionner Perplexity directement depuis le menu déroulant de recherche unifié dans la barre d'adresse de Firefox. Comme l'explique Mozilla :

Maintenant, après des retours positifs, nous en faisons un élément fixe, en le déployant pour plus d'utilisateurs sur desktop. Perplexity fournit des réponses conversationnelles avec des citations, afin que vous puissiez valider les informations sans fouiller dans des pages de résultats.

Cette fonctionnalité met l'accent sur l'efficacité et la transparence, en phase avec la force principale de Perplexity qui réduit le besoin de parcourir plusieurs pages web. Actuellement limitée à Firefox sur Mac et PC, Mozilla prévoit d'étendre le support à son navigateur mobile « dans les mois à venir ».

Répondre aux préoccupations sur la confidentialité

Anticipant les préoccupations des utilisateurs concernant la confidentialité des données — un sujet brûlant dans les intégrations d'IA, notamment sur son partenaire —, Mozilla a mis en avant les engagements de Perplexity :

Perplexity maintient des interdictions strictes contre la vente ou le partage de données personnelles.

Les utilisateurs conservent un contrôle total, choisissant quand activer ou basculer vers Perplexity, préservant ainsi l'éthos axé sur la confidentialité de Firefox.

Autres mises à jour de Firefox

Parallèlement au déploiement de Perplexity, Mozilla a introduit d'autres améliorations dans la dernière mise à jour :

Support des profils : Permet de créer et de basculer entre des configurations de navigation personnalisées pour le travail, l'usage personnel ou les tests.

: Permet de créer et de basculer entre des configurations de navigation personnalisées pour le travail, l'usage personnel ou les tests. Recherche visuelle : Alimentée par Google Lens, elle permet de cliquer droit sur n'importe quelle image pour rechercher son contenu visuellement.

Ces mises à jour reflètent les efforts continus de Mozilla pour améliorer l'expérience de Firefox tout en faisant face à la concurrence dans un paysage de navigateurs dominé par l'IA. Les utilisateurs peuvent accéder à Perplexity immédiatement sur desktop en mettant à jour Firefox et en le sélectionnant dans les options de recherche de la barre d'adresse.



Nous verrons si Mozilla parvient à revenir dans la partie, la société ayant été largement déclassée ces dernières années. Le navigateur Firefox représentait était utilisé par 35 % des utilisateurs en 2009, il est désormais sous la barre des 5 %, loin derrière Chrome et Safari.