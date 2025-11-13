1Password se synchronise avec le déverrouillage de votre Mac

Déverrouiller son gestionnaire de mots de passe peut parfois s'apparenter à une course d'obstacles quotidienne. On ouvre son Mac, on entre son code, on déverrouille 1Password, on part chercher un café, et au retour il faut tout recommencer. C'est ce constat qui a poussé 1Password à repenser son système de déverrouillage avec une nouvelle fonctionnalité destinée aux utilisateurs Mac et PC, disponible depuis le 12 novembre.​

Un déverrouillage synchronisé avec votre appareil

La nouveauté baptisée "déverrouillage avec l'appareil" permet désormais à 1Password de s'ouvrir automatiquement lorsque vous déverrouillez votre Mac ou PC via reconnaissance faciale, Touch ID, un code PIN ou votre mot de passe système. L'idée est simple : si votre appareil vous a déjà authentifié de manière sécurisée, 1Password accepte cette vérification et vous donne accès à votre coffre-fort sans redemander votre mot de passe principal. Cette approche n'est pas sans rappeler la philosophie d'Apple avec Mots de Passe, qui mise également sur l'intégration native aux systèmes d'authentification biométrique pour fluidifier l'expérience utilisateur, et qui a l'avantage de pouvoir se déverrouiller avec l'Apple Watch.

Le système propose trois niveaux de sécurité adaptables selon vos besoins. Le mode "Pratique" déverrouille automatiquement 1Password avec votre appareil, le mode "Équilibré" demande un déverrouillage manuel toutes les 8 heures avant de reprendre la synchronisation automatique, tandis que le mode "Strict" verrouille l'application dès que vous ne l'utilisez plus. Cette modularité permet à chacun de trouver l'équilibre entre rapidité d'accès et niveau de protection souhaité, avec la possibilité d'affiner davantage les réglages dans les paramètres de sécurité.​

Disponibilité et précautions

Cette fonctionnalité totalement optionnelle arrive d'abord sur les comptes Individuels et Famille, les clients Business devant patienter quelques semaines supplémentaires avant d'en profiter. Sur mobile, le mécanisme fonctionne différemment : le déverrouillage automatique n'est actif que si vous avez ouvert l'application dans les 10 minutes précédentes. À noter que les réglages ne se synchronisent pas entre appareils, permettant ainsi d'avoir des configurations de sécurité distinctes selon que vous travaillez sur votre Mac, votre iPhone ou votre iPad. Pour ceux qui choisissent les options les plus souples, 1Password encourage fortement la création d'un code de récupération, filet de sécurité indispensable en cas d'oubli du mot de passe principal.​



Source

Télécharger l'app gratuite 1Password - Password Manager