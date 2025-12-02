Les navigateurs Opera passent à l'IA Gemini gratuitement

Opera déploie depuis hier une mise à jour majeure de son assistant IA à travers ses navigateurs Opera One, Opera GX et Opera Neon. Cette nouvelle mouture baptisée Opera AI abandonne l'ancienne solution Aria pour s'appuyer entièrement sur les modèles Gemini de Google, offrant ainsi un accès gratuit à plus de 80 millions d'utilisateurs . Une évolution qui intervient alors qu'Apple continue de déployer progressivement Apple Intelligence sur Safari et ses appareils, dessinant deux approches distinctes de l'IA dans les navigateurs.

L'IA contextuelle au cœur du navigateur

Opera AI se manifeste sous forme d'un panneau latéral capable d'analyser le contenu des pages consultées, de comparer plusieurs onglets entre eux ou encore de résumer des vidéos. L'outil va au-delà du simple chatbot en intégrant une analyse de fichiers multiples, y compris images et vidéos, tout en proposant des interactions vocales. L'architecture a été repensée en s'appuyant sur le moteur agentique d'Opera Neon, ce qui permet d'obtenir des réponses 20% plus rapides qu'auparavant. Opera insiste également sur les contrôles de confidentialité, permettant aux utilisateurs de décider précisément quelles informations sont partagées avec l'assistant.

Pour les utilisateurs Mac qui préfèrent Opera à Safari, cette intégration native de Gemini représente une option intéressante face à l'écosystème fermé d'Apple Intelligence . Contrairement à Safari qui mise sur un traitement principalement sur appareil et son Private Cloud Compute , Opera adopte une approche plus ouverte en s'associant directement avec Google. Les utilisateurs d'Opera Neon, la version la plus avancée et payante du navigateur, bénéficient même d'un accès à Gemini 3 Pro. Cette stratégie de partenariat illustre la volonté d'Opera de se positionner comme une alternative viable sur macOS, où Safari reste dominant mais où la demande pour des solutions IA variées ne cesse de croître.



