L'app djay intègre enfin Spotify sur Mac pour un mixage complet

L’application djay permet désormais aux utilisateurs Spotify Premium de mixer directement leurs morceaux et playlists sur Mac, pour une expérience DJ plus simple et fluide. Un espace réservé à ceux qui aiment mixer eux-mêmes.

djay intègre enfin Spotify sur Mac pour un mixage plus fluide

L’application djay, développée par Algoriddim, reçoit une mise à jour majeure avec l’arrivée d’une intégration native de Spotify sur Mac. Les utilisateurs disposant d’un abonnement Spotify Premium peuvent désormais accéder directement à l’ensemble du catalogue Spotify depuis djay, y compris leurs playlists, leur bibliothèque et les sélections musicales proposées par la plateforme.

Une application populaire pour les DJs

djay est l’une des applications de mixage les plus connues, utilisée aussi bien par des amateurs que par des professionnels. Elle permet de mixer des morceaux, de créer des transitions fluides, de scratcher, d’appliquer des effets et de synchroniser le tempo de plusieurs pistes. Conçue pour être simple à prendre en main tout en offrant des fonctionnalités avancées, elle s’est imposée comme une référence sur Mac, iPad et iPhone.

Ce que l’intégration Spotify apporte

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent rechercher, lire et mixer directement leurs morceaux Spotify dans djay, sans avoir à jongler entre plusieurs applications. Cette intégration inclut l’accès aux playlists personnelles, aux recommandations et à tout le catalogue Spotify. La fonction Automix, qui génère automatiquement des transitions intelligentes entre les titres, profite également de cette compatibilité, offrant une expérience encore plus fluide pour les DJs.

Tarifs

L’application djay est disponible en téléchargement gratuit sur le Mac App Store. Pour débloquer toutes ses fonctionnalités, un abonnement djay Pro est proposé à 6,99 $ par mois, soit environ 6,50 €, ou 49,99 $ par an, soit environ 46 €. Ce tarif peut varier légèrement selon la TVA et les conditions de l’App Store.

