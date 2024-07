BBEdit 15 intègre ChatGPT dans l'éditeur de code !

BBEdit, le célèbre éditeur de texte et surtout de code conçu spécialement pour pour macOS, a reçu une mise à jour majeure. Avec la version 15, BBEdit ajoute une nouvelle mini-carte pour avoir une vue d'ensemble du document, mais surtout, l'intégration de ChatGPT au sein de l'app.

Les nouveautés de BBEdit 15

BBEdit est le principal éditeur professionnel de texte et de HTML pour macOS. Ce produit primé a été conçu pour répondre aux besoins des écrivains, des auteurs Web et des développeurs de logiciels, et fournit une abondance de fonctionnalités pour l'édition, la recherche et la manipulation de la prose, du code source et des données textuelles.

Comme l'indiquent les développeurs, BBEdit 15 offre une vue d'ensemble du document texte actif avec une mini-carte qui n'est pas sans rappeler Xcode ou Sublime Text. Cela permet aux développeurs de mieux se repérer dans un long fichier et facilite la navigation. De plus, les utilisateurs peuvent désormais créer leurs propres "Cheat Sheets", qui sont des références fonctionnelles pour le balisage et l'édition de texte. En gros, des raccourcis pour créer des bouts de code sur la base de modèles.

Le plus intéressant est cependant ailleurs. BBEdit 15 intègre l'inénarrable ChatGPT, un véritable plus pour les développeurs. Au lieu de devoir passer d'une application à l'autre ou de faire un copier-coller à partir d'un navigateur web, ChatGPT peut maintenant être utilisé directement à partir d'une feuille de travail BBEdit. De quoi résoudre des problèmes courants très facilement ou encore optimiser un algorithme d'un simple clic.



Vos discussions avec GPT sont même historisées d'après le blog officiel :

BBEdit 15's associe l'interface unique de "feuille de travail" de BBEdit à ChatGPT, de sorte que vous pouvez avoir des conversations avec ChatGPT directement dans BBEdit lui-même - pas de changement d'application ou de copier/coller maladroit à partir d'un navigateur Web. Chaque feuille de travail de chat que vous créez conserve son propre historique, de sorte que vous pouvez facilement vous référer à des conversations passées, ou maintenir une conversation sur une longue période de temps.

Pour mettre en place l'intégration de ChatGPT avec BBEdit, vous avez besoin d'un compte ChatGPT et d'une clé API valide.



BBEdit 15 apporte également d'autres améliorations, telles qu'une nouvelle interface pour la fonction "Text Factory", de nouveaux paramètres et de nombreuses corrections de bugs. La licence individuelle de BBEdit 15 coûte 59,99 $, mais si vous aviez la version 14, le tarif passe à 29,99 $. Un prix accessible pour un éditeur de grande qualité. À noter que la version disponible sur le Mac App Store est toujours bloquée au numéro 14, gageons que la société publie la mise à jour prochainement.

Télécharger l'app gratuite BBEdit