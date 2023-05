Adobe intègre l'édition générative à base d'IA à Photoshop

La fonction de remplissage génératif est désormais disponible en version bêta sur Photoshop et sera ensuite étendue dans le courant de l'année.



Adobe a annoncé aujourd'hui l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité de remplissage génératif à son célèbre logiciel de retouche photo, Photoshop, afin de suivre la tendance de l'IA générative qui est en train de révolutionner le monde de la technologie. Cette fonctionnalité, alimentée par Firefly, est désormais disponible en version bêta et sera pleinement intégrée dans Photoshop plus tard cette année, sur Mac et PC.

Photoshop passe à l'IA générative

Ashley Still, vice-présidente senior des médias numériques chez Adobe, a déclaré que cette fonction offrait "une nouvelle façon magique de travailler" en combinant la puissance et la précision de Photoshop avec la rapidité et la facilité de l'IA générative. Les utilisateurs pourront ajouter, supprimer et étendre le contenu visuel à partir d'invites textuelles en langage naturel, donnant vie à leurs idées avec une grande rapidité.

Le remplissage génératif d'Adobe permettra d'effectuer des tâches similaires à l'inpainting (génération de contenu IA dans une partie d'une image) et à l'outpainting (extension de contenu généré par l'IA au-delà des limites de l'image) de DALL-E 2 d'OpenAI. Par exemple, si vous souhaitez créer un ciel surréaliste avec des couleurs étranges dans une photo que vous avez prise, il vous suffit de sélectionner la zone correspondante et de saisir une demande telle que "ciel surréaliste avec des couleurs étranges" dans le champ d'invite. De même, si vous voulez étendre la taille d'une photo, vous pouvez sélectionner la zone à l'extérieur de l'image et demander à Adobe de l'agrandir.



Adobe explique que cette fonctionnalité permet de reproduire la perspective, l'éclairage et le style de la scène d'origine, ce qui permet de modifier radicalement les images avec un minimum d'effort. L'entreprise a partagé une vidéo de marketing présentant trois résultats générés par l'IA parmi lesquels choisir pour chaque demande textuelle.



Afin de se distinguer sur le plan éthique des autres travaux d'IA, Adobe précise que son modèle de génération n'apprend qu'à partir d'images Adobe Stock et d'autres contenus du domaine public sans restrictions de droits d'auteur. De plus, dans le cadre de l'initiative Content Credentials d'Adobe, les images générées par l'IA dans Photoshop seront dotées d'une signature numérique invisible indiquant si elles sont le fruit d'une création humaine ou de l'IA. Cette approche plus transparente d'Adobe est rassurante à une époque où il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, comme ce qui est possible avec Midjourney par exemple. Si vous vous posez la question à propos d'une image, utilisez l'outil en ligne : https://verify.contentauthenticity.org.



La fonction de remplissage génératif sera disponible en version bêta de Photoshop à partir d'aujourd'hui. Adobe prévoit de rendre cette fonctionnalité "généralement disponible au cours du second semestre 2023". Par ailleurs, Generative Fill est dès à présent disponible sur le web en tant que module de la version bêta de Firefly (sur invitation uniquement).