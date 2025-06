Le logiciel de benchmark 3DMark arrive nativement sur macOS

L'arrivée de 3DMark sur macOS représente une étape importante pour évaluer les performances graphiques des Mac Apple Silicon. Cette référence en matière de benchmarks GPU, utilisée depuis plus de 25 ans dans l'écosystème PC, permet désormais aux utilisateurs Mac de mesurer précisément les capacités de leurs machines.

Un benchmark adapté à l'écosystème Apple

Le développement de cette version native pour macOS s'explique par un constat intéressant : un sixième des résultats iOS de 3DMark Steel Nomad Light provenaient en réalité de Mac. Cette situation créait des distorsions dans les mesures, car les applications iOS sont bridées par le taux de rafraîchissement de l'écran lorsqu'elles tournent sur macOS.

La nouvelle mouture exploite pleinement l'API Metal d'Apple et propose quatre tests distincts. Solar Bay se concentre sur le ray tracing mobile, Steel Nomad teste les performances en 4K, Steel Nomad Light cible le 1440p, tandis que Wild Life Extreme évalue le rendu 2160p sans ray tracing. Cette approche graduelle permet d'adapter les tests aux capacités de chaque configuration.

Des résultats qui situent les Mac dans le paysage

Les premières mesures révèlent des performances intéressantes mais pas exceptionnelles. Selon les benchmarks des utilisateurs 3D Mark, un Mac mini M4 Pro atteint 27 800 points sur Solar Bay, 1 539 sur Steel Nomad et 16 200 sur Wild Life Extreme. Ces scores se situent légèrement en dessous d'une GeForce RTX 2060, carte graphique milieu de gamme de 2018. Le Mac étant moins cher, plus compact, tout-en-un et surtout moins consommateur d'énergie, cela reste une prouesse.

Cette comparaison illustre parfaitement le positionnement des Mac actuels : des machines performantes pour la productivité mais qui ne rivalisent pas encore avec les configurations PC dédiées au gaming les plus récentes. L'avantage réside dans la compatibilité multiplateforme des résultats, permettant enfin aux utilisateurs Mac de situer leurs performances dans un référentiel universel utilisé par des millions de testeurs.



3DMark pour macOS est disponible sur Steam à un prix de 33,99€ avec une démo gratuite.