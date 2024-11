Apple met en vente les iMac M4, Mac mini M4 et MacBook Pro M4

Les nouveaux iMac M4, Mac mini M4 et MacBook Pro M4 d'Apple sont officiellement disponibles depuis ce matin, ceux qui ne sont pas passé par la case "précommandes" peuvent donc acheter directement un ordinateur de dernière génération auprès d'Apple et des revendeurs agréés. L'occasion de revoir ensemble les atouts de ces machines, ainsi que points clés sur la nouvelle gamme 2024 de Mac.

Les nouveaux Mac M4

Apple lance donc ses nouveaux Mac équipés de la puce M4, offrant des avancées majeures en termes de puissance, d'efficacité énergétique et d’intelligence artificielle.



Gravée en 3 nm, la M4 contient jusqu’à 40 milliards de transistors, soit 20 % de plus que la M3, et jusqu’à 18 cœurs CPU et 40 cœurs GPU (la version M4 Max), permettant des gains de performance significatifs tout en restant économe en énergie. Les MacBook Pro tiennent par exemple jusqu'à 24 heures sur une seule charge.



Côté IA, le nouveau Neural Engine à 32 cœurs, capable de 22 TOPS, s’accompagne du tout nouveau Apple Intelligence Processor, spécialement conçu pour accélérer les tâches de machine learning. D'où l'accent marketing sur les outils d'écriture, de création d'images et plus encore.

Voici ce qu'il faut retenir sur les Mac M4 :

iMac M4 : L'iMac de 24 pouces, désormais équipé de la M4, offre des performances jusqu’à 1,7x plus rapides pour les tâches courantes et 2,1x pour les applications intensives. En plus de sa puissance, il embarque 16 Go de RAM par défaut, quatre ports Thunderbolt 4 sur les modèles haut de gamme, un écran optionnel nano-texturé, et des accessoires Magic en USB-C. Disponible à partir de 1 499€, soit 100 € de moins que son prédécesseur.

Mac mini M4 et M4 Pro : Le Mac mini, avec un design nettement plus compact, est proposé avec les versions M4 et M4 Pro, atteignant jusqu’à 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU pour le modèle Pro, avec jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée. Il propose des performances graphiques doublées par rapport à la version M1 et devient le premier Mac carbone neutre d’Apple. Le prix commence à 699€, ce qui en fait notre Mac préféré.

MacBook Pro 14 et 16 pouces avec M4, M4 Pro et M4 Max : Apple a aussi annoncé des MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui intègrent les M4, M4 Pro et M4 Max, avec un modèle d’entrée de gamme 14 pouces en M4. Ces MacBook Pro affichent des gains de performance impressionnants, jusqu’à 3,5x pour les charges les plus lourdes, comme le rendu 3D, avec une autonomie pouvant atteindre 24 heures. Ils incluent trois ports Thunderbolt 5, un écran Liquid Retina XDR amélioré, une caméra 12 MP compatible avec le mode Bureau, et une option de verre nano-texturé pour limiter les reflets. Les prix commencent à 1 899€, là encore 100 € moins cher que le modèle précédent.

Avec cette nouvelle génération de Mac, Apple entre clairement dans l'ère de l’intelligence artificielle, transformant l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités de plus en plus performantes, notamment pour les jeux vidéo. Rappelons que de nouveaux titres AAA comme Assassin's Creed Shadows et Cyberpunk 2077 ont été annoncés officiellement.

Les points clés des Mac M4

Tous les Mac démarrent à 16 Go de RAM, contre 8 jusqu'à présent.

Pour la première fois, le MacBook Pro dispose d'une option d'affichage à texture nano.

La fonction "Center Stage" d'Apple qui vous permet de rester centré dans le champ de vision de la caméra lorsque vous vous déplacez est disponible sur les nouveaux modèles iMac et MacBook Pro, ce qui en fait les premiers Mac à offrir cette fonctionnalité sans avoir besoin d'un Studio Display connecté.

Tous les nouveaux Mac configurés avec les puces M4 Pro ou M4 Max prennent en charge Thunderbolt 5, qui offre des vitesses de transfert de données théoriques allant jusqu'à 120 Gb/s.

Le nouveau Mac mini est nettement plus petit et dispose pour la première fois de deux ports USB-C et d'une prise casque à l'avant de l'ordinateur.

Sur le nouveau Mac mini, le bouton d'alimentation est situé sous l'ordinateur.

Le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces avec puce M4 prend en charge deux écrans externes, même lorsque le couvercle de l'ordinateur portable est ouvert.

Le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces dispose désormais d'une option de couleur Space Black.

Le nouvel iMac et le Mac Pro existant sont désormais livrés avec des versions USB-C de la Magic Mouse et du Magic Keyboard dans la boîte, et un Magic Trackpad USB-C est une mise à niveau en option. Les accessoires sont également vendus séparément.

Tous les nouveaux modèles de MacBook Pro peuvent atteindre jusqu'à 1 000 nits de luminosité d'affichage à l'extérieur, sans avoir besoin d'utiliser des applications tierces comme Vivid.

Acheter les Mac M4

Si vous avez besoin d'un nouvel ordinateur, vous avez donc le choix entre deux machines de bureau et un portable. A chaque fois, plusieurs variantes permettent de trouver la configuration qui va bien, selon votre utilisation. Pour vous aider, nous avons publié un article sur la quantité de RAM à choisir sur un Mac, ainsi qu'un récapitulatif des différentes versions de la puce M4.

iMac M4

Mac mini M4

MacBook Pro M4

